Robert Garbanzo reconoció que estuvo conversando con un jugador de Alajuelense

Johan Venegas tiene contrató con Alajuelense hasta el 2024. (Rafael Pacheco Granados)

Robert Garbanzo, gerente deportivo del Herediano, reconoció este jueves en conferencia de prensa que ha tenido conversaciones y acercamientos con el delantero de Alajuelense, Johan Venegas.

Al dirigente le preguntaron si tiene un interés en fichar al atacante rojinegro y su respuesta fue un poco ambigua, pues mientras acepta que sí lo ha buscado, reconoce que es un jugador con contrato en otro club, por lo que sabe que no puede meterse a negociar directamente.

¿Cómo han sido esos acercamientos entonces?, Garbanzo explicó cuáles son sus intenciones.

“Siempre apetece. Es que los buenos jugadores siempre uno los quiere, y ya va el tema del presupuesto. Ahí tienen al señor (señalando a Orlando Moreira, vicepresidente de Herediano), que ellos se basan en eso. A mí me dan un presupuesto y hay que saberlo manejar. Hay que esperar a ver.

“No es amigo mío (Venegas), pero somos personas de fútbol. Le mandé un mensaje por ahí, él me respondió y siempre apetece. Vamos a ver qué pasa, pero el presupuesto se está cerrando”, expresó.

Venegas tiene contrato con Alajuelense hasta diciembre, por lo que aún no les da chance de sentarse a negociar con él, por lo que prefieren esperar a ver qué se puede hacer.

“Habría que ver, siempre los buenos jugadores van a caber en el Herediano, pero por respeto, uno tiene que ser respetuoso. Él pertenece a Liga Deportiva Alajuelense, ahí tengo y nuestra junta tiene una buena relación con el presidente, con don Joseph Joseph. No te podría decir si lo quisiéramos o no, porque no hay nada ahorita”, agregó.

Cabe recordar que Wálter “Paté” Centeno, nuevo técnico del Team, dirigió al Cachetón en Saprissa y fueron campeones nacionales y de la Liga Concacaf, por lo que nada raro que eso pueda ayudar a inclinar la balanza.