Robert Garbanzo revela si Unafut hará algo por el lanzamiento de objetos en el Morera Soto

Fernán Faerron persiguió al fisioterapeuta Javier Baldí, quien intentó esconder un objeto que lanzaron a la cancha. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Robert Garbanzo, gerente deportivo del Club Sport Herediano, tras el juego ante Liga Deportiva Alajuelense, reveló si miembros de la Unafut vieron lanzamiento de objetos en el estadio Morera Soto y habló sobre los siguiente pasos a seguir.

“Hablé con la gente de Unafut, me dijeron que ellos lo vieron y van a reportarlo. Lo que hagan con el estadio de la Liga para mí es igual, porque estamos con toda la convicción de que vamos a pasar a la final el sábado, pero esto ya es mucho, en este estadio siempre pasa lo mismo y hay muchas cosas que pasan, pero eso es otro tema que no me compete”, respondió en zona mixta tras la consulta de Anthony Porras de Deportivas Columbia.

Recordemos que el estadio rojinegro, en fase regular, fue apercibido por lanzamiento de objetos y, en caso de volverse a repetir, se les había advertido que se aplicaría el veto, veremos si el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol considera que debe ser así. De darse un castigo a la Catedral, sería para la final de segunda fase en caso de que los rojinegros clasifiquen o para el primer juego del Apertura 2024.

Acá una secuencia de fotos del momento en que el fisioterapeuta Javier Baldí recoge un objeto en la cancha y es perseguido por Fernan Faerron:

Alajuelense vs. Herediano (Jorge Navarro para La Nación)

