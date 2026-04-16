Roberto Artavia celebró su primer título con Saprissa y lo hizo tirando una frase bien picante

Roberto Artavia celebró este miércoles su primer título con Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Roberto Artavia celebró este miércoles su primer título como presidente del Saprissa al alzar el torneo de Copa en Liberia, un logro que afirma le sabe muy bien.

El dirigente asumió las riendas del club el 15 de enero y tres meses después vivió la experiencia de lo que es festejar con el equipo de sus amores, lo cual lo llenó de orgullo.

“Me siento como un chiquillo de diez años que acaba de ver a su equipo ganar un título, lo veo con una enorme ilusión, como un aficionado más, las emociones son como las de cualquier título o partido definitivo que se siente con el corazón, muy feliz”.

“Sé que mucha gente menosprecia el torneo de Copa, pero todos lo jugamos y nosotros lo ganamos, así que orgullosísimos”, comentó a FUTV.

Roberto Artavia afirmó que el Saprissa de Hernán Medford está en camino de ser "imparable". (Jose Cordero/José Cordero)

Don Roberto afirma que cada título celebra con el mismo sabor y gusto, pero que este en particular lo que le da es una enorme tranquilidad de que van en el camino correcto y van a seguir sumando títulos en esta administración.

“Nosotros estábamos nuevos y nos teníamos que probar, pero nos da una gran alegría”.

El presi morado aseguró que el título es muy valioso, sin embargo, comentó que es probable que a futuro este certamen no se siga jugando a nivel nacional, al menos con este formato y de esta forma.

Roberto Artavia contó que es probable que el torneo de Copa no siga en el fútbol nacional. (Jose Cordero/José Cordero)

“A las autoridades de Unafut les toca definir eso, yo estoy en la directiva y francamente el calendario no da para jugar un torneo de diez o doce equipos, tener una selección competitiva con microciclos y fechas FIFA, con participación exitosa en torneos centroamericanos y de Concacaf, simplemente no hay suficientes días en el año y si algo se va a sacrificar creo que será el torneo de Copa”, añadió.

Artavia tiró un último mensaje sobre lo que resta para Saprissa en el torneo, en el que hizo un pronóstico bastante pesado.

“En los últimos dos juegos, aunque en uno hicimos cuatro goles y en otro solo uno, tuvimos 57 llegadas al marco, creo que la mano de Hernán (Medford) se ve y conforme se nos abra el marco, este equipo será imparable”, agregó lleno de alegría.