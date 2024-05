Roberto Córdoba, capitán de San Carlos, habla sin pelos en la lengua: “Nos han faltado el respeto”

Roberto Córdoba ha sido de las grandes figuras de San Carlos este torneo. (San Carlos. )

San Carlos recuperará para este jueves en las semifinales ante el Saprissa una de sus principales fichas y líderes, su capitán, Roberto Córdoba, quien regresa de una sanción de tres fechas tras ser expulsado, lo que le hizo perderse el cierre del torneo.

El volante habló con La Teja sobre la serie ante Saprissa y el menosprecio que afirma que ha sentido de parte de muchos sectores.

-¿Cómo asumen una serie ante el Saprissa adonde el papel de favorito lo lleva el rival?

Con mucha seriedad y responsabilidad, contentos de estar ahí, si bien es cierto, como dicen ustedes (prensa), el favorito es Saprissa, nosotros nos clasificamos y no nos conformamos con eso, sino que vamos a competir, dar nuestro máximo, no será un partido fácil.

-Hay prensa, aficionados, distintas personas que no creen que ustedes puedan eliminar al Saprissa y los ponen en papel de víctima. ¿Es algo que más bien les pica el orgullo y los hace jugar con más ganas?

Al final es complicado, yo trato de no ver mucho redes sociales y muchas cosas, pero esto no es ahora, todo el torneo ha sido así, todo el torneo nos han dado por menos, nosotros estábamos de segundos y peleando el primer lugar y algunos nos veían fuera de clasificación.

Personalmente trato de no darle mucha bola a esas cosas, sabemos el torneo que hemos hecho, lo que nos estamos jugando, el equipo que somos y eso al final es lo más importante.

-A un equipo que ha sido hasta campeón nacional y estado seguido en semifinales ¿Se la ha menospreciado o faltado el respeto?

Tal vez a la historia del club y a nosotros como grupo y al cuerpo técnico, personalmente sí creo que ha habido falta de respeto y no se ha reconocido mucho de lo que hemos hecho, pero es normal, no tenemos que darle chance a que esas cosas nos perjudiquen mentalmente.

Tenemos que trabajar, ya estamos donde queremos estar, nadie daba nada por nosotros para estar donde estamos y lo logramos, clasificamos, ahora competir contra Saprissa es un honor y vamos a dar nuestro máximo.

En San Carlos están convencidos que irán a competirle a Saprissa. (Albert Marín)

-El análisis de buena parte de la prensa es que el bajón de San Carlos se da por su ausencia. ¿Cómo ve eso?

Es una pregunta complicada de responder en ese sentido, pero al final creo que no, vi el equipo bien, creo que hemos jugado igual o hasta mejor, lo único diferente han sido los resultados y que no concretamos el montón de opciones que creamos, creo que va por ahí y define mucho el equipo.

-Con el tiempo usted terminó siendo una figura determinante en San Carlos, es de los capitanes y para muchos hasta con calidad de Selección. ¿Qué significa eso para usted?

Es todo un orgullo, yo soy sancarleño de corazón, nací acá y tener el privilegio de contar con un equipo en primera división, jugar en él, ser campeón con él me llena mucho. Llegar a ser capitán y todo esto ha sido increíble, he tenido que asumir una responsabilidad y marcar diferencia ha sido importante.

Las cosas para usted no han sido fáciles, recuerdo que cuando el equipo no anduvo tan bien a usted lo criticaban, hasta decían que jugaba porque su papá era el alcalde de San Carlos. ¿Cómo se levantó?

Son momentos, como le acabo de decir, yo no me fijo en esas cosas, trato de no fijarme en esos comentarios, pero al final todo eso te hace crecer, emocionalmente y hasta deportivamente, al final la gente habla esté o no esté uno. Hay un dicho que dice que hay que preocuparse cuando no hablan de uno, sea bien o mal, que hablen de uno siempre es importante. Se ha ido quitando un poco eso, hay gente que todavía habla, pero lo importante es que estamos ahí.