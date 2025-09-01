Rolando Fonseca dio la lista de jugadores que sacaría del Saprissa y algunos son grandes figuras

Orlando Sinclair ya no tiene la talla para estar en el Saprisssa según Rolando Fonseca. (JOHN DURAN/John Durán)

Rolando Fonseca no se anduvo por las ramas este lunes en el programa Teletica Deportes Radio para decir sin pelos en la lengua a los jugadores que él sacaría ya del Saprissa.

El comentarista afirmó que no basta con el romanticismo y que un futbolista se diga “muy morado”, sino que su rendimiento tiene que respaldarlo en la cancha, pues el juego se trata de rendimiento y así en cualquier lugar del mundo.

Para el Rolo, Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair, Gerson Torres, Deyver Vega y Marvin Loría no están mostrando lo suficiente para estar en Tibás.

“¿Porqué no liquidaron a Ariel Rodríguez y le dieron un contrato más? ¿A Orlando Sinclair? Yo se los estoy diciendo con nombres y apellidos.

“Ariel no debe estar en el Saprissa, dénme los números de Ariel en el Saprissa, ¿un gol en una final ya lo salva? Sinclair, ¿le alcanza o no le alcanza? ¿Gerson les volvió a alzar la manita este fin de semana? ¿Pesó en el clásico? ¿Deyver Vega pesó? ¿Loría?“, tiró.

Fonseca aseguró que solo tener antecedentes saprissistas no alcanza para mantenerse.

“Por ser morados, entonces traigámoslo, porque yo los amo, son un romaticismo, pero los números no les dan. Si a Keylor Navas, el mayor referente de nuestro fútbol, en el Real Madrid le dijeron, ‘mi hermano, te agradezco mucho, sos el Super Champion, pero ya no más’, porque esto no es de romanticismo”, mandó fuerte.

