Rolando Fonseca lanza serio señalamiento sobre la situación de Alajuelense

Rolando Fonseca estuvo más duro que nunca en su análisis semanal de la jornada en Teletica este lunes en la mañana y fue muy crítico sobre lo que está sucediendo con Alajuelense en este torneo.

Rolando Fonseca lanzó un durísimo mensaje contra los jugadores de Alajuelense. (Teletica Deportes/Captura)

Para el exjugador rojinegro, no se puede justificar ni ser suavecitos en estos momentos, sino más bien hay que decir las cosas como son, y advirtió que ve a un equipo con “el camerino dividido”.

Fonseca cuestionó cómo un equipo se cae de esta manera cuando viene del punto más alto de ser campeón.

“Los jugadores vienen del mayor aliciente posible, que es ser campeón; ahora te relajás, entonces sos un jugador de papel, porque lográs un título y ya. ¿Qué es eso? Significa que cada cinco años vas a ser campeón; están formando mal a los jugadores, entonces", dijo.

Alajuelense con ídolos de barro

Para el Rolo la preocupación más grande se ve en otro aspecto afuera del campo, las declaraciones que dan a la prensa.

“Dicen que es que los equipos nos juegan al cien por ciento, que nos está faltando dar más del cien; esa es tu responsabilidad como jugador. Entonces estabas haciendo y formando ídolos de barro, eso es lo que tenías entonces en el camerino, ídolos de barro que se caen como si nada. ¿Cómo representan entonces a la afición?“, tiró.

Randy Taylor sirvió una asistencia y marcó un gol en el partido entre Puntarenas y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Puntarenas/Puntarenas FC)

Mensaje a la afición

Fonseca, además, le envió un mensaje a los fanáticos de lo que debe hacer ahora.

“No sea alcahueta, usted, afición, usted no puede ser alcahueta con esta situación y menos una junta directiva que les han dado todo, les dan todas las condiciones para que luego tenga usted un montón de jugadores acomodados”, comentó.

Camerino dividido en Alajuelense

El Rolo cerró explicando por qué él ve un camerino rojinegro dividido.

“Estamos viendo división en el camerino, la hay, discúlpeme, la hay, cuando un jugador se molesta porque su técnico lo saca, o cuando un jugador se expulsa y su técnico viene y le reclama. Por las declaraciones que dan, hay división en el camerino.

“Eso sucede cuando usted los alcahuetea, por tener ídolos de barro, jugadores que no juegan, cobran mucho y que no participan; eso es una mala gestión de su gerente deportivo. Analicen qué pasa, sea crisis o no, ese es el problema de la Liga”.