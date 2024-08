Rolando Fonseca le hace una advertencia al Saprissa que picará muchísimo a los morados

Rolando Fonseca dice que Saprissa se quedará corto en el campo para alcanzar el título. (Albert Marín)

Rolando Fonseca volvió a tirar una de esas bombas que dan mucho de que hablar, esta vez una de esas que suena a sentencia respecto a lo que será el futuro del Saprissa para el Apertura 2024.

El exjugador del Monstruo y de Alajuelense se mandó valiente al asegurar que los morados no podrán repetir el campeonato y que el ansiado pentacampeonato no llegará.

Durante la emisión de este lunes de Teletica Deportes Radio, Fonseca aseguró que Saprissa no será campeón, hecho que le debatieron los periodistas Cristian Sandoval y Andrés González al decir que si eso no pasa, esas palabras se las van a recordar en la cara.

“No importa, ojalá sean campeones, pero no tiene argumentos futbolísticos para ser campeón, no los tiene. Vea la inmadurez que tienen los jugadores ahorita, la inmadurez de Mariano por la forma en la que se hace expulsar. Yo como capitán del equipo le preguntó qué le pasó, ¿Qué pasa?

“¿Qué te pasa? No venís jugando, no te usan y te venís a hacer esa irresponsabilidad. ¿Y la presión de esta semana de Vladimir? Futbolísticamente, te voy a decir por qué. No tiene planilla”, explicó el Rolo.

Ante esos argumentos, Sandoval le cuestionó que en torneos pasados sin figuras como Mariano Torres o Fidel Escobar el equipo igual se levantó y salió campeón, pero el Rolo se mantuvo en su postura de que esta vez no le va a alcanzar.