Rolando Fonseca le tiró un duro filazo a los jugadores del Saprissa que pocos reconocen

Para Rolando Fonseca los jugadores en el Saprissa deben dar el paso en los momentos complicados como ante Cartaginés (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rolando Fonseca fue muy sincero y directo para hablar sobre un problema que ve en los jugadores del Saprissa, y que se notó mucho en el partido del domingo ante el Cartaginés.

Para el goleador histórico de la Selección de Costa Rica, en el Monstruo hay futbolistas que no están dando el paso cuando las cosas se ponen complicadas, lo que habla de que falta actitud, algo que no entiende.

“Los jugadores no se presentaron, pero ¿por qué no presentarse?, ¿por qué no tener un buen comportamiento? ¿Las circunstancias del partido te opacan? ¿O es que hay jugadores que cuando el resultado está muy bonito, de dos o tres a cero ahí sí aparecen?.

“El carácter y la personalidad aparecen cuando usted está perdiendo y el jugador que es atrevido, que pide la bola, que va al frente, eso es carácter, pero qué fácil para jugadores cuando vas ganando, entonces sí aparecen, eso es muy sencillo”, indicó en el análisis de la jornada en Telenoticias.

Para el Rolo, el temple de los jugadores se mide en la adversidad y eso no se ve en Saprissa tras juegos como el del domingo contra los brumosos.

“Ante la adversidad, usted tenía que ver algo diferente y no se ve, entonces por eso el comportamiento de un equipo de esa manera, y usted sale recriminándose, que usted no hace esto y lo otro, y salen las diferencias en el camerino. Eso es la constancia por parte de ellos, hay que mantener una constancia y esto, de nuevo, nos trae dudas. ¿Será el campeonato bueno para mantener la competencia en selección nacional?“, opinó el exgoleador.

