Rolando Fonseca ve tricampeón a Herediano por un detalle en que supera a Saprissa y Alajuelense

Rolando Fonseca afirma que hoy por hoy, Herediano es el gran favorito a llevarse el tricampeonato.

Rolando Fonseca hizo su análisis del bicampeonato conseguido por el Club Sport Herediano y fiel a su estilo directo y sin irse por las ramas afirma que los florenses le sacan mucha ventaja a Saprissa y Alajuelense en su detalle en particular.

Para el Rolo, en el Team entienden de la palabra planificación, las cosas se trabajan con un norte y un porqué, no solo por decisiones aisladas apelando a lo emocional.

La manera cómo laboran en cada equipo lo hace pensar que para el próximo torneo está más cerca un tricampeonato rojiamarillo que el título para sus rivales.

“Mientras que otros equipos tienen que empezar a despedir jugadores, Jafet en el momento de ser campeón ya da fichajes, ya están pensando en el tri, mientras que los otros tienen que empezar a ver qué junta directiva va a quedar, quiénes se tienen que ir, si sus gerentes deportivos hicieron o no la gestión, cuáles fichajes bomba realizaron que no sirvieron, extranjeros que tienen que empezar de cero porque van para afuera”, dijo en Teletica Radio este jueves.

Fonseca comentó que los títulos respaldan quién ha trabajo con base en planificación.

“Estamos hablando que en siete semanas arranca el torneo y ya la planificación está hecha, entonces esto no es casualidad, no es un efecto que lo ”merecíamos", es visualización de lo que usted quiere, eso es mérito de Jafet con su gerente deportivo y su gente de trabajo, eso no es casualidad, es mérito".

“Esto no se trata de un fichaje bomba o una improvisación de traer a un técnico para que me jale a la afición y apelar a la emoción. ¿Qué pasa con las emociones? Se cansan, son pasajeras, usted no puede depender de eso, de emociones", añadió.

