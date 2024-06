Rónald González se animó a decir qué haría muy diferente a Gustavo Alfaro

Ronald González fue el técnico de la Selección de Costa Rica durante el tiempo de pandemia. (Rafael Pacheco Granados)

Rónald González, extécnico de la Selección de Costa Rica, puso el huevo en un asunto en particular qué haría muy diferente al seleccionador actual de los ticos, el argentino Gustavo Alfaro.

El timonel nacional entre el 2020 y el 2021 analiza la Copa América para la cadena ESPN en el programa Equipo F y en una de sus intervenciones sobre cómo jugaría él, inició contando que cambiaría la defensa tanto en el parado táctico como en los nombres que están de estelares.

“Yo primero no jugaría con línea de tres porque no juego con línea de tres, si esta fuera mi selección yo no juego así, sino que lo hago con línea de cuatro.

“Yo la armaría depende contra el rival que sea, si necesito un lateral ofensivo de esas características, sino que pongo a Francisco (Calvo), a Juan Pablo (Vargas) en este caso Julio Cascante y a (Gerald Taylor), esa sería mi línea de cuatro.

“Perdería un poco de ataque por el lado izquierdo, pero complementaría muy bien el 3-1 que te queda siempre en defensa cuando uno ataca, es lo que yo haría”, destacó Ronítal.

Lo que expone el técnico si dista mucho de los planteamientos de Alfaro que ha jugado una línea de tres con Jeyland Mitchell, Julio Cascante y Francisco Calvo en el centro de la defensa, mientras que por los laterales se han visto a Gerald Taylor, Haxzel Quirós y Ariel Lassiter.