Ronald Matarrita tiró un filazo que le cae a más de uno tras el partido de Alajuelense

Ronald Matarrita fue muy sincero sobre lo que fue la serie entre Alajuelense y Los Ángeles FC. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En Alajuelense quedaron con un sinsabor por la eliminación ante Los Ángeles FC, pero con el orgullo de que el equipo compitió y peleó hasta el final, ante un rival de mucho nivel.

Los manudos estaban con una mezcla de emociones, porque creen que con lo mostrado en la serie tenían capacidad de avanzar a los cuartos de final.

“El nivel del equipo estuvo a la altura para competir en un partido de estos, los equipos de clase A tienen esto, en una que les queda te liquidan, así es el fúbol.

“Creo que muchos nos daban por menos al ver un equipo como LAFC, por lo que vieron al inicio del torneo, ahora vemos la faceta que tuvimos el torneo pasado, el equipo compitió, lo hizo bien, al final ellos solo fue que hicieron un gol más que nosotros y ya está”, dijo Ronald Matarrita.

Matarrita dice que muchos los dieron por menos. (JOHN DURAN/John Durán)

Celso Borges se fue con una sensación muy parecida sobre la serie, destacó el competir, pero con el pique de lo que sucedió al final.

“Salgo molesto de no haber pasado a la otra fase, porque siento que estábamos totalmente capacitados para poder pasar y hacerlo, por eso queda esa mezcla”, dijo.

El capitán manudo aseguro que valora que el aficionado, pese al resultado, los despidió entre aplausos y les reconoció la entrega.

“La gente quiere ver un equipo que se esfuerce, que se mate, que lo de todo al final y eso es algo que les dimos y de lo que destacamos”, comentó.