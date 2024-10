Salida de Michael Barrantes de Puntarenas provoca una importante renuncia en el club

La salida de Michael Barrantes de Puntarenas FC ha generado mucha polémica. Cortesía: Puntarenas FC

La salida de Michael Barrantes de Puntarenas FC sigue generando roncha luego que este miércoles, Silvia Bolaños, presidenta de la institución, dio a conocer su renuncia de manera irrevocable al cargo.

En entrevista con el programa 120 Minutos de Radio Monumental, la dirigente aseguró que tomó la decisión, pues no está de acuerdo con que separen al volante del plantel. Así se lo hizo saber a los dueños del club y como ello decidieron mantener la salida del futbolista, entonces mejor decidió jalar.

Bolaños afirma que todo el tema con Michael se hizo a sus espaldas, que el técnico Luis Fernando Fallas se la brincó a ella y se fue directamente con los dueños, lo cual le parece un irrespeto a su figura en el club por lo que prefiere irse.

LEA MÁS: Luis Fernando Fallas explica porqué separó a Michael Barrantes de Puntarenas

Doña Silvia fue quien llevó a Barrantes al club y asegura que ella le prometió que en Puntarenas FC le daría la oportunidad de retirarse del fútbol con los chuchequeros.

Silvia Bolaños siente que le pasaron por encima en su criterio con el tema de Michael Barrantes y por eso renunció.

“El técnico pidió una reunión con los dueños a las 5 de la tarde, no me la comunican, yo me doy cuenta después, porque me dicen lo que pasó, pero no porque me pidieran que participara en la reunión.

“Yo renuncié a la presidencia, acabo de poner mi renuncia, me puse a disposición de los dueños para hacer una transición sana, pero la decisión está tomada, no es algo que pueda negociar”, aseguró.

LEA MÁS: Michael Barrantes: Presidenta y dueño del club están en desacuerdo con su posible salida

Bolaños comentó que la decisión que toma Fallas de separar a Barrantes no tiene mucha coherencia cuando se ve el rendimiento deportivo del jugador y además el compromiso que tenía a lo interno.

“En otras oportunidades he acuerpado otras decisiones porque he creído que, realmente, son lo prudente, pero con esta, a seis partidos de terminar el torneo, no puedo estar de acuerdo.

“Por muchas razones no había motivos para que saliera, por el mismo compromiso y responsabilidad con la afición que nos sigue a diversos estadios, pese a la situación que vive el club, esa que va a todos los partidos, creo que no lo merecía. Si el técnico no quería contar con ellos, simple y sencillamente, que no los pusiera ni los convocara, pero esto generó un clima innecesario a falta de unos días para una final adelantada, como lo es entre Santos y Puntarenas. Esto no era lo más prudente y no puedo acuerpar eso”, enfatizó.