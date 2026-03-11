San Carlos concreta venta en el extranjero de una de sus figuras en un negocio que podría ser un bombazo

Joseth Peraza (arriba, tercero de izq. a der) es titular en su equipo, el Zalaegerszeg de Hungría. (Facebook del Zalaegerszeg/Facebook del Zalaegerszeg)

La Asociación Deportiva San Carlos confirmó este miércoles la venta de una de sus figuras, el defensor Joseth Peraza al club Zalaegerszegi TE FC de la primera división de Hungría, en una operación que califican como histórica para la institución.

El zaguero se marchó al fútbol hungaro en julio del 2025 a préstamo y tras unos meses en el plantel, el conjunto europeo decidió comprar su ficha.

“Esta transferencia representa una venta histórica para nuestra institución y el acuerdo contempla además un porcentaje a favor del club en una futura transferencia del futbolista”, indicaron los Toros en un comunicado de prensa.

El jugador oriundo de Ciudad Quesada, fue formado en las divisiones menores del cuadro norteño, debutó en primera en el 2022 y era visto como una de sus principales joyas, hasta que lograron colocarlo en el fútbol internacional.

“Su crecimiento deportivo le permitió debutar en la Primera División con apenas 15 años, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en vestir la camiseta de nuestro primer equipo y dando inicio a un proceso de consolidación en el fútbol profesional”.

“Para nuestra institución representa un motivo de orgullo ver a uno de nuestros jugadores formados en casa continuar su crecimiento en el fútbol internacional, reflejo del trabajo y la dedicación que se realiza día a día en nuestros procesos de formación y reafirmando el compromiso del club con el desarrollo del talento de nuestra región y su proyección hacia el fútbol internacional”, indicaron.

Peraza fue un jugador pretendido en Costa Rica por Saprissa, Alajuelense y Herediano, los equipos grandes lo querían, pero los Toros priorizaron la oportunidad que fuera legionario.