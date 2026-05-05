Torneo Nacional

San Carlos deja a ir a una de sus figuras, que de paso se marcharía a un equipo grande

Planillas del fútbol nacional se siguen moviendo tras finalizar la primera fase del Clausura 2026

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Por Sergio Alvarado
08/02/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 6 del torneo de clausura 2026, entre le Deportivo Saprissa y AD San Carlos.
Reggy Rivera dejará San Carlos por un grande. (Jose Cordero/José Cordero)

Los movimientos en las planillas de los equipos de la primera división no se detienen y ahora fue la Asociación Deportiva San Carlos la que reportó movimientos.

Este martes el cuadro norteño confirmó la salida de dos jugadores, los primeros tras quedar eliminados en la primera fase del Clausura 2026.

“La Asociación Deportiva San Carlos informa que los jugadores Reggy Rivera y Cristopher Solano han finalizado su vínculo contractual con la institución.

“Agradecemos a ambos por su entrega y profesionalismo defendiendo los colores de Los Toros. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos retos”, indicaron.

En el caso de Reggy ya tendría todo listo para incorporarse al Herediano la otra campaña, según conocemos.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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