San Carlos demostró que en el Carlos Ugalde manda y que Herediano de visita es débil

San Carlos triunfó con el gol de Jorman Aguilar ante el Herediano. (La Nación/Cortesía: San Carlos)

San Carlos sacó pecho en grande este domingo tras derrotar 1-0 a Herediano, el líder del torneo apenas por diferencia de goles con Cartaginés y con esto escaló al tercer puesto con 15 puntos.

Partidos como estos demuestran que San Carlos peleará con todo lo que tiene para seguir subiendo en la tabla y luchar por la clasificación a las semis.

Ya es suficiente tramo de campeonato para afirmar que este torneo será el no tradicional que se sale del saco e incomodará a los grandes por un lugar, como lo hizo Liberia, Puntarenas FC o Guanacasteca en torneos anteriores.

Ante el Team supo llevar las acciones, amarrar al líder del torneo, llegarle a marco y ponerlo a sufrir, así como aguantar y sufrir un poco cuando debió hacerlo.

En los gritos de José Giacone y su hermano Diego se notaba que no les gustaba nada lo que estaba viendo en la cancha y que el rival tocaba mejor el balón.

Antes de que se abriera el marcador, Danny Carvajal tuvo que hacer un tapadón a los 32 minutos por un remate de Dylan Masís, una muy buena llegada que acabó en tiro de esquina.

Roberto Córdoba tomó el balón, cobró el córner desde la derecha, la metió al centro del área donde se cumplió una de esas reglas no escritas, pero muy habituales en el fútbol, dos cabezazos en el área acaban en gol.

Marcel Hernández la peinó, no pudo rechazar, la bola se fue a marco y Jorman Aguilar, que estaba casi en la línea de meta, le pudo meter otro jupazo para abrir la cuenta al 33.

El Team parecía que lo empataba a los 43 con un cabezazo de Marcel en las afueras del área pequeña, pero el tanto fue anulado por una posición prohibida en la jugada previa, la cual el VAR pescó y le secó el grito al cubano.

En el complemento, los florenses hicieron el gasto, pulseó el empate y San Carlos aguantó y buscó salir en contras, pero sin arriesgar demasiado, sin irse aventurarse a lo tonto.

Centeno parece haber aprendido de algunos golpes. Ya no sale jugando bonito o pie a pie en una situaciones como la de este domingo si por eso vas a regalar un triunfo.

Hay que dársela a Paté, con tiempo, con trabajo está sacando adelante un proyecto del que muchos desconfiaban y hasta lo señalaban a él como “un factor” por el que más bien los Toros podían hundirse y descender.

Lo de San Carlos es simple, siguiendo por esta línea no tendrá que pensar en descenso, el que parecía su objetivo principal de la temporada irá quedando atrás cada vez más mientras siga sumando y sus rivales en esta lucha sigan perdiendo puestos.

Los Toros suman cinco victorias al hilo en su casa, no hay en este torneo ningún equipo que tenga ese récord, eso es algo que dice bastante de lo que ha sido su temporada.

Por el lado del Team se arma una duda, en casa lo ganas todo, afuera, este equipo sufre y apenas ha ganado uno de cuatro partidos. Ojo ahí.