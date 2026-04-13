San Carlos despidió a Guadalupe de la Primera División con una amarga goleada

San Carlos le dio el tiro de gracia a Guadalupe en la primera división. (Prensa de San Carlos/Prensa de San Carlos)

San Carlos puso este domingo el último clavo en el ataúd de Guadalupe FC para devolverlo a la Liga de Ascenso, tras un año en el que no pudo acomodarse ni encontrar lo suficiente para quedarse en la máxima categoría.

Con un categórico 4-0, los Toros del Norte derrotaron a los josefinos, con lo que le sacaron nueve puntos en la tabla acumulada con nueve por disputarse.

Para que Guada se quede en Primera deberá ganar los tres partidos que le quedan ante Pérez Zeledón, Saprissa y Cartaginés y esperar que los norteños pierdan todos ante Herediano, Cartaginés y Pérez Zeledón y además quitarse el gol diferencia de encima.

San Carlos le lleva once goles de ventaja a los de la Rosa, (-18 a -30) por lo que no es solo ganar y perder, sino hacerlo para bajar ese promedio.

De esta manera, si Guadalupe empata la próxima semana ante Pérez Zeledón, oficialmente ya estará descendido sin importar qué pase con los Toros.

El juego de este domingo fue un reflejo del paso de los josefinos por la Primera, un equipo voluntarioso, esforzado, que corre, eso nadie se lo quita, pero que atrás es muy endeble y que no tiene pegada, entonces a pura voluntad y ganas es muy difícil sostenerse.

San Carlos golpeó muy rápido, para bajarles la moral pronto, a los 15 minutos, Jorman Aguilar puso el 1-0 en un pase a profundidad que lo encontró solo en el área y mató de zurda.

Posteriormente, a los 38, Roberto Córdoba puso el 2-0 con un remate casi desde el punto de penal, otro despiste serio donde dejan a un rival solo para que haga lo que quiera.

La ilusión y, posiblemente, la estadía de Guada en Primera se acabó a los 51, cuando Aguilar puso el 3-0 y su segundo de la noche. Fue otra bola que lo encontró solo en el área para definir; despistes muy grandes que no lograron corregir en todo el campeonato.

A los 85 Allen Guevara dio el tiro de gracia: solo se metió desde el lado izquierdo del área y la colocó al palo largo que no cubría el arquero Rodinei Leal.

El triunfo deja a San Carlos con 20 puntos y alguna esperanza para seguir pulseando la clasificación, mientras que a Guadalupe en la antesala de la Liga de Ascenso, torneo al que la próxima semana podría ratificarse oficialmente su regreso.

Al final acabó hasta en pleito, una pelea absurda nacida desde la frustración de Guada, pero así no se peleaba la permanencia en Primera División.