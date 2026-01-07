San Carlos enfrenta el 2026 entre el sueño de Paté Centeno y la cruda realidad del descenso

San Carlos enfrentará el Clausura 2026 entre las ilusiones de Wálter Centeno de darle a su equipo el estilo de juego con el que tanto sueña, y la presión por eludir el descenso.

Un Apertura 2025 para el olvido

San Carlos debe unirse para salir del descenso en el Clausura 2026. (German Mendez/Prensa San carlos)

Los Toros del Norte acabaron el Apertura 2025 en el fondo de la tabla, con 13 unidades, las mismas que Guadalupe FC, pero por un peor gol diferencia fue el colero (-15 a -16).

Para un equipo acostumbrado a pelear semifinales y clasificaciones, y campeón en el Clausura 2019, no es normal arrancar un año pensando en el descenso.

La prioridad: seguir en primera división

De esta manera, la principal ocupación del club será mantenerse en la primera división, más allá de las ilusiones de su técnico de poner a jugar a su equipo el fútbol al toque que tanto le gusta.

Brian Martínez apunta a ser el arma principal en ofensiva de San Carlos. (German Mendez/Prensa San carlos)

Refuerzos para cambiar el rumbo

Para volver a la senda del triunfo, los Toros hicieron una serie importante de contrataciones con las que el equipo, dirigido por Paté en el campo y por Carlos Acosta en la gerencia, quiere dar un vuelco total.

La ofensiva fue uno de los principales polos de refuerzo, al traer de nuevo a dos delanteros que ya le dieron éxitos en el pasado: el mexicano Brian Martínez y el panameño Jorman Aguilar.

Wálter Paté Centeno, tiene una dura tarea con San Carlos. (La Nación/Cortesía: San Carlos)

Además, incorporó al defensor Pablo Camacho y al portero salvadoreño Mario González, confirmado este martes por la noche.

Salidas dolorosas y depuración de planilla

San Carlos también tuvo que depurar su planilla y decirles adiós a nombres importantes como Wílmer Azofeifa, Bryan Oviedo y Jaylon Hadden.

Un calendario que puede marcar el destino

El inicio del torneo será clave, pues en sus primeras cinco fechas solo enfrentará a un equipo grande, el campeón nacional Alajuelense, en el Morera Soto en la fecha cuatro, lo que podría ser una oportunidad para sumar desde el arranque.

Mientras tanto, Guadalupe jugará con tres grandes en los primeros cinco juegos: Cartaginés, Herediano y Alajuelense, por lo que el inicio del campeonato puede ser ese momento que marque la diferencia en la tabla acumulada.

Jonathan McDonald es de los veteranos que siguen en el club. (German Mendez/Prensa San carlos)

Más que puntos: historia y orgullo en juego

Un proyecto histórico en primera división se juega mucho más que su permanencia: está en juego el peso de una historia y de una afición que ruega por un cambio.

La plantilla

Porteros

Jose David Vega

Kendall Zúñiga (Sub-21)

Defensas

Jean Carlo Agüero

Gerardo Castillo

Andrés Castro ( Sub-21 )

) Keiner Córdoba

Pablo Fonseca

Allen Guevara

Kenny Hamm ( Sub-21 )

) Daniel Mora ( Sub-21 )

) Yosel Piedra

Reggy Rivera

Jose David Sánchez

Volantes

Christopher Josué Alfaro ( Sub-21 )

) Geison Castro

Kenneth Cerdas

Marcel Chinchilla ( Sub-21 )

) Roberto Córdoba

Emmanuel Hernández ( Sub-21 )

) Christian Martínez

Jorshuad Pilarte ( Sub-21 )

) Osvaldo Rojas

Jeikel Venegas

Delanteros