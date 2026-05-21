San Carlos le da oportunidad y ficha a exjugador de Saprissa

Jeffry Valverde estuvo dos años y medio con el Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

La Asociación Deportiva San Carlos sigue moviéndose de cara al Apertura 2026 y este jueves anunció la contratación de una cara muy conocida en el fútbol de Costa Rica, el extremo Jeffry Valverde.

San Carlos suma un refuerzo con experiencia en Saprissa y Sporting

Mediante un comunicado de prensa, los norteños confirmaron la llegada del exjugador del Deportivo Saprissa y Sporting FC, entre otros.

“La Asociación Deportiva San Carlos informa el regreso del jugador Jefry Valverde, quien se vincula nuevamente a nuestra institución por el próximo año.

“El extremo llega procedente de Sporting FC para reforzar nuestro plantel en los torneos de Apertura 2026 y Clausura 2027, aportando velocidad, experiencia y desequilibrio en ataque”, destacaron.

Jeffry Valverde vivirá su segunda etapa con los Toros del Norte

Valverde jugará su segunda etapa con los Toros del Norte, club que dejó en enero del 2023 para irse a Saprissa, con el que estuvo dos años y medio, pero que en junio del 2025 le dieron el adiós, por lo que jugó en el último año con los albinegros.

Con San Carlos, Jeffry estuvo tres años en su primera etapa, en la que tuvo bastante participación en términos generales.