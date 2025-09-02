San Carlos le dijo adiós a Geiner Segura y un ídolo del Saprissa suena para llegar al club

Geiner Segura duró seis fechas en el banquillo de San Carlos en el Apertura 2025 (Mayela López/Mayela López)

San Carlos cortó por lo sano este martes y despidió de la dirección técnica a Geiner Segura luego de la derrota por 1-0 ante Pérez Zeledón.

Luego del partido, quien salió a la conferencia de prensa fue Carlos Acosta, gerente deportivo de los norteños para informar que decidieron cortar con el DT.

San Carlos solo ha ganado uno de seis partidos en el campeonato, la mejenga de este martes la asumió casi como un ultimátum, pero al no ganar se consumó el despido.

Acosta indicó que en los próximos días indicarán al sustituto y reconoció Wálter Centeno es uno de los candidatos para el puesto. Es prácticamente un hecho que llegará, según Tigo Sports.

“En esto siempre hay que manejar plan A, plan B y plan C, sinceramente queríamos que todo saliera bien, hoy toca tomar decisiones y en su momento estaremos anunciando el nuevo técnico, aún no puedo adelantar nada, es lo que hemos decidido como junta directiva y a nivel administrativo”.

“Wálter ha estado entre las opciones, igual que otros, pero aún no hemos definido nada”, explicó.