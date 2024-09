San Carlos se dejaría un fichaje que la afición de Saprissa tanto pedía

La Asociación Deportiva San Carlos tendría amarrada la contratación de un jugador muy solicitado por los aficionados del Deportivo Saprissa para su equipo.

Según reveló Yashin Quesada a través de sus redes sociales, el equipo sancarleño contratará al defensor Bryan Oviedo por los próximos seis meses. Entre los detalles mencionados, se destaca que llegará en condición de préstamo para la Apertura 2024, con opción a renovar por seis meses más. Una de las personas que influyó en el fichaje fue Luis Carlos Chacón, el presidente del equipo, debido a su buena relación con el jugador desde hace varios años.

Hace un mes, el tico dejó el Real Salt Lake de la Major League Soccer de Estados Unidos, equipo con el que jugó desde 2022. Los rumores apuntaban a su posible regreso a Costa Rica, algo que en las últimas horas la noticia se reactivó.

La Teja contactó a Carlos Acosta, gerente deportivo de los sancarleños, para conocer la postura del club, pero este contestó que no ofrecerán más detalles por el momento. “No nos vamos a referir al tema todavía, no hemos concretado nada, por lo que no podemos dar ninguna noticia al respecto”, concluyó.

El mercado de fichajes en el fútbol nacional cerrará el próximo lunes 16 de setiembre.