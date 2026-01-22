San Carlos se la empieza a creer con un Paté Centeno que está más aterrizado que nunca

San Carlos sumó su segundo triunfo seguido tras derrotar 1-0 a Puntarenas FC y se la empezó a creer en el Clausura 2026 al acercarse a zona de clasificación.

Más que puntos, el cuadro norteño está ganando confianza, credibilidad en la idea de su técnico, que se ha acoplado a su material, y ya no se anda por las ramas para meter dos defensas para defender un marcador, decisiones que están dando frutos.

Jorman Aguilar anotó el tanto de la victoria de San Carlos ante Puntarenas FC (Prensa San carlos/Prensa San carlos)

El domingo los Toros rompieron una racha de año y tres meses sin ganar un partido en casa y ahora, en solo tres días, ya llevan dos al hilo en un buen arranque de torneo.

Con seis puntos de nueve posibles, los sancarleños salieron este miércoles del último lugar de la tabla general y le meten fuerte presión a Guadalupe y Sporting.

San Carlos incluso ya se puso a tres puntos de sus rivales de esta noche, el PFC, que tiene 22 unidades en la tabla general y aún no puede decir que esa bronca no es suya.

Los chuchequeros están a seis puntos del sótano, pero no se pueden confiar, más cuando uno de sus rivales ya se les puso cerca; apenas suman un punto en tres juegos.

Los Toros además la pegaron en otro aspecto. Los refuerzos le responden. Ante los albinegros anotó Bryan Martínez y este miércoles lo hizo Jorman Aguilar.

El arquero salvadoreño Mario González, además, le ha dado peso y seguridad en la zaga, tres extranjeros que llegaron a sumarle y darle el peso que necesitaba la planilla.

Hasta el minuto 73, cuando cayó el gol del canalero, era un partido sin muchas opciones en los marcos, un poco enredado en la media, con un par de apariciones de los metas.

Jorman anotó tras una asistencia de lujo que le sirvió Kenneth Cerdas a profundidad, que dejó al pana mano a mano con Adonis Pineda. La bola se la rechazaron, pero le volvió a quedar, esta vez con el marco vacío, de frente, para definir a placer.