San Carlos sorprendió con el baile que le metió a Sporting y lo metió en el problemón del descenso

San Carlos finalmente volvió a sonreír en el fútbol nacional; Wálter Centeno consiguió su primera victoria en casa tras golear 3-0 a Sporting este domingo.

Lo de los norteños fue todo un desahogo; reaccionaron en el partido que tenían que hacerlo, ante el rival directo por el descenso, en un juego de seis puntos que no podían darse el lujo de perder.

Brian Martínez anotó uno de los goles con los que San Carlos derrotó a Sporting. (Prensa San carlos/Prensa San carlos)

Los tantos de Roberto Córdoba, a los 47 minutos; Brian Martínez, a los 85, y Pablo Fonseca, a los 95, son oxígeno puro para los Toros, en una muestra de que están muy vivos y que pelearán con todo su lugar en primera división.

La situación de los sancarleños era muy compleja; tenían un año y tres meses de no ganar en su casa. Era golpe tras golpe, en un camino en el que no se veía reacción. Hasta hoy.

Por su parte, los que se fueron en la finta de las contrataciones bomba, de la plata, del nuevo estadio, de las promesas de sus dueños, se pueden llevar una sorpresa grande con un Sporting que no muestra nada, pese a que, en el papel, tiene mucho.

Hay que decir las cosas como son, uno no lo puede poner como un candidato a clasificar, cuando hoy por hoy está más metido que nunca en la bronca del descenso. Esa es la realidad que le toca enfrentar.

Los albinegros terminaron el domingo empatados en puntos en el último lugar de la tabla acumulada, una situación que debería encender todas las alarmas, pese a que el torneo recién se inicia.

Las malas noticias para los ahora griegos no fueron solo perder con un rival como los Toros, sino que además Guadalupe FC, el tercero en discordia en esta bronca, también ganó.

Es decir, la ventaja de los albinegros apenas son unos goles de diferencia. Andrés Carevic tiene mucho trabajo por hacer y un equipo lleno de presión, para los que creían que allí la podía llevar “más suave”.