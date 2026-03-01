Santiago van der Putten habló sin pelos en la lengua tras la crisis que enfrenta Alajuelense en el torneo

Alajuelense no encuentra el camino en el Clausura 2026. (Prensa Puntarenas/Puntarenas FC)

Santiago van der Putten, defensor de Alajuelense, habló sin pelos en la lengua luego de la derrota manuda 3-0 ante Puntarenas FC, la tercera consecutiva en el Clausura 2025.

El joven defensor fue muy sincero y autocrítico sobre lo que está pasando con el León y afirmó que nada de lo que diga en este momento servirá para justificar nada.

“Venir acá a dar una explicación o excusa, serían nada más palabras vacías, la afición no se merece lo que estamos haciendo, somos los únicos responsables de lo que está pasando para salir de esta racha en la que estamos”

“No podemos decir nada, solo afrontar, poner las balas al pecho y decir que tenemos que estar mejor, yo soy el primero que debe estar mejor, creo que todos lo sabemos y somos conscientes de eso, acá no valen excusas, ni explicaciones, hay que bajar un poquito la cabeza, ser humildes y trabajar, solo así podremos salir de esta racha”, tiró duro.

Tras nueve fechas, Alajuelense está sexto en la tabla con nueve puntos y ve de lejos la zona de clasificación.

“No podemos decir nada ante los números, por eso digo que esto depende solo absolutamente de nosotros de poder revertir esta situación”, añadió.