Santiago Van Der Putten respondió de manera tajante a dos selecciones que lo buscaron

Santiago Van Der Putten (arriba) afirma que su gran sueño es jugar un mundial con Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Santiago Van Der Putten ha dado mucho de qué hablar este semestre con Alajuelense al punto que dos selecciones de Centroamérica como Nicaragua y Guatemala ya tocaron a su puerta por un llamado.

En La Teja nos fuimos a la raíz del asunto y le preguntamos al defensor rojinegro por estas ofertas, la cuales le llegan porque tiene familiares con raíces en los dos países aunque él nació en Costa Rica.

Santi no se hizo bolas para responder y fue enfático en que su sueño es jugar con la Tricolor, meta por la que trabaja para llegar lo antes posible.

“Es algo que salió a la luz y sí, es verdad, ha habido interés, primero que nada estoy demasiado agradecido con el interés que tienen en mí, pero con mucha educación les he dicho que no en las dos oportunidades que me han buscado porque mi corazón es de Costa Rica”

“Desde pequeño sueño con cantar el himno nacional en un mundial, mis primeros recuerdos son en el Mundial del 2014 y la verdad es la ilusión más grande que tengo, jugar con Costa Rica, con mi país”, respondió.

LEA MÁS: Aarón Suárez fue muy sincero sobre las diferencias que nota este torneo en Alajuelense

Con los ticos, el jugador de origen neerlandés ha completado todo el proceso de selecciones desde la sub-15 hasta la sub-23, solo le hace falta llegar a la mayor, lo que por su nivel actual, pareciera una meta realista a futuro.

Es muy probable que Van Der Putten sea titular en las semifinales ante el Herediano pues más allá de la sanción del canadiense Manjrekar James, la ha pegado en el centro de la zaga. Ya fue estelar en la final de la Copa Centroamericana ante el Real Estelí.

“En lo personal me siento muy contento, muy feliz, estoy disfrutando el proceso, todos los días, estos partidos, casi se me salen las lágrimas en la final, acordándome todos los momentos que he pasado. Sé que tengo mucho por trabajar, por aprender y por mejorar”, comentó.