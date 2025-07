Santiago van der Putten se sinceró y reveló si seguirá en Alajuelense

Santiago van der Putten es claro sobre el tipo de ofertas que quiere para su futuro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Santiago van der Putten se convirtió, en apenas un par de torneos, en uno de los jugadores infaltables de Alajuelense, titular indiscutible en la zaga, en la que ha lucido un nivel alto, por lo que muchos piensan que saldrá al extranjero tarde o temprano.

Con 20 años, seleccionado nacional, pasaporte europeo, dominio del inglés, suma varios factores que lo hacen muy atractivo para el mercado internacional.

Los rumores o noticias sobre su salida se esperan cuanto antes, por eso había que preguntarle, de manera directa, qué conoce de su futuro y si tiene opciones de salir.

“Yo creo que si algo he aprendido es que el mercado de fichajes es bastante largo, termina hasta finales de agosto, pero yo estoy enfocado en la Liga, lo que puedo controlar es lo que tenga concreto en mis manos hoy.

“Mientras que no haya nada diferente, un proyecto ambicioso para mí, la Liga, que sea un ganar, ganar para todos, no va a cambiar mi situación. Yo estoy muy feliz en la Liga, mi sueño es jugar aquí, aprendo y crezco mucho todos los días, mientras no haya nada concreto no puedo hablar de nada diferente”, explicó.

El chamaco la tiene clara, hasta que no haya nada en firme prefiere no fijarse mucho, porque llamadas, preguntas o charlas hay regularmente, pero para no ilusionarse en vano, ahí lo deja.