Saprissa, Alajuelense y otros pudieron conseguir gratis a Marcel Hernández antes de llegar al Cartaginés

Marcel Hernández aclaró cómo es que se dio su llegada al fútbol de Costa Rica. Foto: Mayela López

Marcel Hernández tiene seis años en el fútbol de Costa Rica y desde que lo hizo fue marcando diferencia, ha dejado huella en los tres clubes que ha estado por sus goles o récords y aún tiene historia por delante que lograr.

En una charla que La Teja tuvo mano a mano con el atacante rojiamarillo recordamos un poco su carrera, sus logros y hasta la manera cómo llegó a Tiquicia en el 2018 de una manera muy poco convencional.

Hay una creencia de que Paulo Wanchope, técnico del Saprissa, fue quien lo vio y lo trajo a Costa Rica cuando estaba en el Cartaginés, sin embargo, el isleño nos aclaró que eso no fue así y que aunque primero llegó al cuadro blanquiazul, bien, bien lo pudo haber hecho a cualquier otro equipo tico.

Si los dirigentes o gerentes en aquel momento hubiesen aceptado, Marcel pudo haber llegado gratis a equipos como Saprissa, Alajuelense o Herediano, pero el único que le dio bola en su momento fue Chope con los brumosos.

“Mi agente contactó a todos los clubes de primera división de Costa Rica, me ofreció a todos y Paulo Wanchope fue el único que me quiso dar la oportunidad, que se interesó, que pidió un video y me dio la oportunidad de venir acá a probarme, eso yo se lo voy a agradecer de por vida.

“De doce equipos a los que se les tocó la puerta, solo él tuvo la mentalidad y la visión de darme la oportunidad de venir, eso es lo que yo necesitaba, solo una oportunidad”, explicó.

Marcel Hernández cuenta la verdadera historia de cómo llegó a Costa Rica

Lo que para unos pudo ser gratis, tiempo después les terminó costando una millonada, mientras que para otros será un sueño que nunca se cumplió.

“He tenido conversaciones con gerentes deportivos, con presidentes de otros clubes que en su momento de dijeron: ‘Que difícil es la vida, ¿verdad? nos presentaron tu ficha, pero al ser cubano, pues no, ni modo’”, recordó.

Marcel suma 140 goles en Tiquicia, es el máximo goleador extranjero de la historia nacional en un total de 261 partidos.

“Yo me acuerdo de una frase de Wanchope que quería que yo fuera nueve y me dijo, ‘te vas a cansar de hacer goles acá, por tus características como futbolista’. Yo no lo creía, no voy a mentirte, yo no lo creí cuando me lo dijo y empecé a entrenar individualmente con él para poderme hacer nueve, pero él sí tuvo la visión de hacerlo.

“Él también me dijo que no duraba seis meses en Costa Rica, solo duraba ese torneo y me iba al extranjero, por cosas ajenas no me pude ir, pero en octubre tenía firmado un precontrato a Corea. Wanchope sí tuvo la visión y luego hay un convencimiento grande de mi parte de poder hacer historia, yo como cubano no tenía margen de error, a eso me aboqué todo el tiempo. Yo tres años y medio después de mi llegada a Costa Rica no conocía una playa, es parte de la consistencia que tuve yo de no tener un día de descanso, entrenar tres veces al día, en eso yo le doy mérito a Marcel”, Recordó. El resto es historia.