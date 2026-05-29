Torneo Nacional

Saprissa anuncia la salida de Rachid Chirino jugador que estaba en la lista negra de la afición

Saprissa confirmó este viernes la salida de otro de sus futbolistas tras el Clausura 2026

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Por Sergio Alvarado

El Saprissa oficializó este viernes la salida de otro de sus jugadores, el extremo Rachid Chirino, quien no estará con los morados para la próxima temporada.

El extremo estará a préstamo por un año con el Inter San Carlos, recién ascendido a la máxima categoría, según oficializaron en un comunicado de prensa.

Saprissa vs. PZ
Rachid Chirino tuvo un paso discreto con Saprissa el torneo pasado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Chirino llegó a la institución en 2024 y posteriormente militó en la Asociación Deportiva San Carlos, donde completó una destacada temporada que le permitió regresar a la institución morada.

“Durante su etapa con Saprissa, el atacante disputó 29 partidos oficiales y anotó en tres ocasiones.

“El Deportivo Saprissa agradece a Rachid Chirino por su profesionalismo y compromiso, y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera deportiva”, destacaron.

Rachid fue uno de los jugadores más señalados por la afición morada, a quien le reclamaron su rendimiento en términos generales.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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