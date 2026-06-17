Saprissa anuncia una salida que nadie esperaba y sorprende con el regreso de un querido exjugador

Ricardo Blanco será el nuevo técnico del Saprissa femenino. (Foto: El podcast de la hinchada. /Foto: El podcast de la hinchada.)

El Saprissa sorprendió este miércoles con un anuncio que nadie tenía en el radar, tras informar la salida del técnico Adal Sánchez de su equipo femenino y la llegada del exfutbolista Ricardo Blanco en su lugar.

“El Deportivo Saprissa comunica que Adalberto Sánchez ha dejado la dirección técnica de Saprissa FF, con quien conquistó el campeonato de Clausura 2026. La institución agradece sus logros y le desea lo mejor en sus actividades futuras”, indicaron.

Lo que más impactó a muchos es que el sustituto de Sánchez será Richy, quien de esta forma asumirá su primera experiencia en los banquillos tras cerrar su etapa como futbolista el semestre pasado.

“El nuevo estratega cuenta con todas las licencias y acreditaciones requeridas para asumir este importante reto, además de una amplia experiencia y conocimiento de la institución.

“Ricardo ya trabaja de lleno junto al plantel morado, preparando los desafíos de un equipo que llega a esta nueva etapa tras conquistar recientemente el campeonato nacional y alcanzar la quinta estrella de su historia”, destacaron en un comunicado.

El estreno de Blanco será el domingo 21 de junio cuando las moradas se midan a Alajuelense en la serie que definirá cuál equipo será el representante de Costa Rica en el próximo torneo centroamericano de la UNCAF.

El juego de ida será a las 11 a.m. en el estadio Colleya Fonseca y la vuelta el 28 de junio en el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares.