Torneo Nacional

Saprissa anunció la famosa Carrera de Botargas, pero hasta en eso le salió el tiro por la culata

Saprissa anunció la Carrera de Botargas 2025, pero los aficionados reaccionaron de una manera que no se lo esperaban

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Saprissa vs Sporting - carrera de Botargas
La Carrera de Botargas se convirtió en todo un clásico en el estadio Saprissa. (Mayela López)

Saprissa anunció este miércoles que el 14 de setiembre realizará la edición 2025 de una de sus tradiciones más gustadas como lo es la Carrera de Botargas, evento que desde hace unos años se realiza en la Cueva.

Los morados indicaron que para esta ocasión las reglas cambian e indicaron que “Este año es más NACIONAL que nunca”, frase que más bien sirvió para que se armara la chota hacia el club, luego de lo que fue la eliminación en la Copa Centroamericana.

Aficionados morados y posiblemente de otros clubes entraron a los comentarios a criticar el anuncio, que se realiza en un pésimo momento, ya que no hay sensabilidad para medir que la gente no está para estas cosas por ahora.

LEA MÁS: La Carrera de Botargas divirtió a propios y extraños y tuvo un ganador de principio a fin

“Si las reglas cambian, harían buenos fichajes y cambiarían la administración que tienen… en fin otra cortina de humo".

“Yo vi 11 botargas contra Motagua y contra la liga ¿Para que más?“.

”Di si, será nacional porque a nivel internacional ya no podemos".

“¿La carrera al título centroamericano cuándo la hacen?“.

“A eso nos dedicamos ahora. A carreras de mascotas. Ya que el equipo actual es totalmente incapaz en todos sus frentes, desviemos la atención con estas tonterías”.

LEA MÁS: Botargas revelan sus estrategias para la carrera de este sábado en el Ricardo Saprissa

Eran algunos de los comentarios menos pasados, algunos iban muy al cuerpo de los jugadores y la directiva morada, por lo que el anuncio de un evento que otros años ha causado mucho gusto, en esta ocasión cayó como un domingo siete.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaCarrera de BotargasEstadio Saprissa
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.