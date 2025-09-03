Saprissa anunció la famosa Carrera de Botargas, pero hasta en eso le salió el tiro por la culata

La Carrera de Botargas se convirtió en todo un clásico en el estadio Saprissa. (Mayela López)

Saprissa anunció este miércoles que el 14 de setiembre realizará la edición 2025 de una de sus tradiciones más gustadas como lo es la Carrera de Botargas, evento que desde hace unos años se realiza en la Cueva.

Los morados indicaron que para esta ocasión las reglas cambian e indicaron que “Este año es más NACIONAL que nunca”, frase que más bien sirvió para que se armara la chota hacia el club, luego de lo que fue la eliminación en la Copa Centroamericana.

Aficionados morados y posiblemente de otros clubes entraron a los comentarios a criticar el anuncio, que se realiza en un pésimo momento, ya que no hay sensabilidad para medir que la gente no está para estas cosas por ahora.

“Si las reglas cambian, harían buenos fichajes y cambiarían la administración que tienen… en fin otra cortina de humo".

“Yo vi 11 botargas contra Motagua y contra la liga ¿Para que más?“.

”Di si, será nacional porque a nivel internacional ya no podemos".

“¿La carrera al título centroamericano cuándo la hacen?“.

“A eso nos dedicamos ahora. A carreras de mascotas. Ya que el equipo actual es totalmente incapaz en todos sus frentes, desviemos la atención con estas tonterías”.

Eran algunos de los comentarios menos pasados, algunos iban muy al cuerpo de los jugadores y la directiva morada, por lo que el anuncio de un evento que otros años ha causado mucho gusto, en esta ocasión cayó como un domingo siete.