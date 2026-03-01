Saprissa bailó al ritmo de Bancy Hernández, venció a Guadalupe y sigue cerquita de la cima

Bancy Hernández se fue de doblete con Saprissa ante Guadalupe. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

¡Baila, Bancy, baila! Al ritmo del nicaragüense Bancy Hernández, con un doblete, Saprissa derrotó 2-0 a Guadalupe y llegó a 18 puntos, apenas uno atrás del líder Herediano, que tiene 19 unidades.

El estadio Colleya Fonseca tiene un detalle curioso para que los delanteros extranjeros del Monstruo se puedan estrenar en el goleo, casualidad o no, ese escenario tiene algo.

En el Apertura 2025, la cancha de Goico fue la única en la que el panameño Gustavo Herrera anotó y en ese misma gramilla es que Bancy logró estrenarse en el goleo, en la que disfrutó con sus celebraciones a lo Cristiano Ronaldo y Vinicius.

Si vamos a la acera del frente, también pasó, es la única cancha en la que el mexicano Ángel Zaldívar ha anotado para Alajuelense, esas casualidades que da el fútbol.

La situación del pinolero, eso sí, era muy diferente, es un jugador al que básicamente solo le faltaba esto, pues su rendimiento ha sido destacado en general.

Al aficionado no le meten cuento fácil, desde que vio jugar al pinolero sabía que tenía calidad para estar en Tibás, por eso su doblete fue algo que generó tanta alegría más allá de lo que significaba ganar un duelo más.

No nos podemos ir solo con los goles, Bancy movió el ataque morado de buena forma, en sociedad con Mariano Torres, le bastaron tener dos jugadas en el segundo tiempo para sacar los tres puntos tras superar una muy mala primera parte en general.

A la etapa inicial, el nivel futbolístico quedó debiendo, el viento en el Colleya, además, jugó en contra, especialmente de los morados, los cuales iban en contra de este y mucho pase, centro o cambio de juego era impreciso.

Un tiro libre por lado al inicio del juego, uno que tapó Rodiney Leal a Mariano Torres a los cuatro minutos y otro sacó Abraham Madriz a Marvin Angulo al 6′, fue lo mejorcito.

En el segundo tiempo, a favor de viento para la S, había que jugar diferente, ahora cualquier bola se iba fácil y sumado a la mejora de algunas de sus figuras en ambos bandos, el asunto pintó mejor.

Mariano Torres y Bancy Hernández hicieron una buena dupla ante Saprissa. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

La apertura del marcador, además, se conjugó con un error de la zaga guadalupana, una bola que regaló Samir Taylor y la dejó en los pies a Bancy.

Torres puso un pase que fue rechazado por la defensa de Guada, la bola le quedó a Taylor, quien intentó pararla, pero se la dejó servida al pinolero para que este entrara al área y anotara al 58′.

El grito de “Siiiiuuuu” y la celebración a lo Cristiano Ronaldo demostró lo que disfrutó y significó el momento para el exjugador del Real Estelí, quien hizo el segundo de una vez.

Mariano esta vez se metió por la derecha, puso un centro a las afueras del área pequeña en la que apareció Hernández para tirarse de cabeza y duplicar la ventaja, al 60′.

Esta vez Bancy le hizo el homenaje a Vinicius, al celebrar con el mismo bailecito que hace el brasileño, una ventaja que fue muy pesada para los locales y con la que no pudo lidiar.