Saprissa calienta el clásico con una publicación que puede herir susceptibilidades

Saprissa no esperó al sábado para empezar a jugar el clásico. Este martes, el club morado encendió la previa ante Alajuelense con una publicación que claramente busca incomodar a su eterno rival.

“ADVERTENCIA. Abrir esta imagen puede herir susceptibilidades. PD: Lleguen temprano”, escribió el equipo junto a una ilustración de Gabriel Badilla, celebrando un campeonato, pero no era cualquiera.

El hachazo visual: la ciencia detrás de la chota

La imagen, a simple vista, parece sencilla: un fondo blanco que recuerda la copa 31 ganada en diciembre del 2014, cuando Saprissa se proclamó bicampeón nacional.

Saprissa usó esta imagen para picar el ambiente de cara al clásico ante Alajuelense. (X Saprissa/X Saprissa)

En la ilustración, Badilla aparece haciendo la seña de 31 con los dedos, un número que para los morados tiene peso histórico.

El fondo pasa a negro y solo quedan iluminados los dedos marcando el 31 y una parte del diseño donde aparece el número. ¿La indirecta? Ese mismo 31 es la cantidad de títulos que alcanzó Alajuelense en diciembre pasado, justamente ante Saprissa.

Saprissa usó esta imagen para picar el ambiente de cara al clásico ante Alajuelense. (X Saprissa/X Saprissa)

Un mensaje con doble filo: memoria histórica morada… y recordatorio incómodo para el rival.