Saprissa da una gran sorpresa en alineación para enfrentar al Vancouver Whitecaps en Concacaf

Saprissa jugará este jueves a las 7 p.m ante el Vancouver Whitecaps de Canadá y en su alineación José Giacone, técnico morado no se anduvo por las ramas para lanzar como titular a una de sus estrellas que apenas se recuperó de una lesión, el defensor Kendall Waston.

El Monstruo contará con Langui en su once a pesar que se viene recuperando una lesión y no ha disputado un solo minuto en todo el año tras cumplir una sanción y una lesión que lo hizo perderse casi por dos meses.

Giacone demuestra que necesita hombres confiables por lo que mandó de una vez a la guerra en una alineación que además cuenta con Esteban Alvarado, Joseph Mora, Fidel Escobar, Eduardo Anderson, Ryan Bolaños, Jeffry Valverde, Sebastián Acuña, David Guzmán, Mariano Torres y el español Sabin Merino

Viendo esta alineación, se deduce que Kendall no jugará en su posición habitual, si no de delantero, donde muchos resultados le ha dado a los morados las veces en que ha jugado ahí. Tomando en cuenta que la S necesita goles, no es descabellado verlo hoy en ese sitio de la cancha.

Otro que regresó a una convocatoria es el volante Gerson Torres, quien estará en la suplencia esperando el chance de jugar de nuevo con el Monstruo, hasta el momento solo lo hizo en la jornada uno del Clausura 2025 ante San Carlos.