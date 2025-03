Saprissa demostró que manda en la Cueva pese que más de uno pensó que perdería ante Herediano

Ariel Rodríguez anotó el gol que marcó la diferencia a favor del Saprissa. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Saprissa se compró un tanque de oxígeno puro este domingo al derrotar 1-0 a Herediano, victoria que le permite seguir en la lucha por la clasificación, sigue a dos puntos del cuarto lugar que es de Cartaginés.

Las expectativas con las que llegaron al partido de lado y lado pareciera que solo las entendió un equipo, los locales, el Monstruo entró con la idea clarísima de qué se jugaba, de los riesgos de perder, del sacar adelante un juego así.

Los morados jugaron como lo hacen la gran mayoría de los partidos importantes en Tibás, con el marco rival en la mente, llevando la iniciativa, presionando al rival, más allá de que se tratara de uno los líderes del torneo y el campeón nacional al que tenía al frente.

Será orgullo, pasión, ADN, la presión de la afición, pero cuando tiene que dar el paso, demostraron que Saprissa es Saprissa y nunca se le puede dar por descontado. Eso es un error básico que tantos cometen una y otra vez.

Joseph Mora metió una gran asistencia para Ariel Rodríguez. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En el otro lado de la moneda quedó el Team, de quién no entendemos la manera cómo entró a la Cueva, sin la ambición de otros días, sin el ojo del tigre que lo caracteriza, como si lo tuviera todo ganado en un día que necesitaba la victoria para escalar a la cima.

El día que finalmente el Puntarenas FC pinchó, que dio la oportunidad para que lo pasaran, los rojiamarillos salieron como si fuera un amistoso, era desconocido todo lo que se veía, pues no había un solo jugador que se saliera del molde.

No se trataba de un tema de alineación, Marcel Hernández estaba afuera por lesión, pero contaba con muchas de sus principales figuras, por lo que no fue un tema de bajas. Sin que apareciera Elías Aguilar o Allan Cruz, no había quien armara nada para llevar peligro.

Otro detalle con el Team, es que en las últimas semanas en el partido grande, ante rivales de peso, cuando le tocó dar el paso, se nos quedó. Le pasó en casa ante Alajuelense, en Concacaf en la visita a Los Ángeles y ahora en Tibás, es una luz de alarma, porque estos son los rivales con los que seguramente se verá en la otra fase.

Los retoques que Paulo Wanchope le hizo a la alineación morada ayudaron a ver un mejor Saprissa, David Guzmán esta vez tuvo la ayuda de Sebastián Acuña en la media, en la que además Mariano Torres estuvo suelto para hacer lo suyo, mientras que esta vez mandó a las gradas a Ryan Bolaños y Orlando Sinclair, dos a los que la afición tiene fichados.

Marvin Loría lamentablemente se fue lesionado. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Desde los primeros compases se notaba por donde iba la cosa este domingo y el marcador no tardó mucho en abrirse en una jugada en la que originalmente el árbitro Juan Gabriel Calderón anuló, pero el VAR se encargó de rectificar.

Joseph Mora filtró un gran balón a las espaldas que Ariel Rodríguez tomó, le ganó a toda la defensa y se fue solo en un mano a mano con Anthony Walker que definió sin problemas al 18, pero por supuesta posición prohibida lo anularon.

El VAR entró, el réferi se dio cuenta que no hubo tal off side, Sergio Rodríguez se quedó enganchado y dieron el tanto para demostrar que el despertar de Ariel en el marco va en serio con su cuarto gol en el último mes.

Le anularon otro, incluso, pero esta vez sí estaba metido a los 42 minutos.

Elías Aguilar y el Herediano no tuvieron un buen juego en general. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

En el segundo tiempo las cosas cambiaron, el Team tuvo un poco más la pecosa, contó con varias faltas en las afueras del área morada, pero no tuvo la imaginación para un buen tiro libre o centro. Solo uno hacia al final del partido cobrado directo por Allan Cruz metió peligro, pero Esteban Alvarado rechazó muy bien.

Chope sacó un gran resultado que tiene un pero, perder por lesión a dos figuras como Marvin Loría y David Guzmán, que por la manera como salieron del campo, no da mucha esperanza que sea cualquier cosita. Ojalá nada grave.