Saprissa dio noticias importantes sobre una de las figuras a las que más fe le tiene

Julian Gonzalez renovo por tres anos con Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El Saprissa confirmó este martes la continuidad de uno de los jóvenes valores de más proyección de su cantera, el defensor Julián González.

Mediante un comunicado de prensa, los morados confirmaron que ampliaron el ligamen del jugador por tres años más.

“El lateral izquierdo llegó a nuestra institución a muy temprana edad y completó todo su proceso de formación en las divisiones menores, hasta ser parte del primer equipo.

“Este año cumplirá 13 años vinculado al club y, a la fecha, acumula nueve partidos como futbolista profesional, con un total de 672 minutos disputados en nuestro equipo mayor. El acuerdo fue efectuado junto con Juan María Latorre, agente FIFA de la Agencia Lin Group y representante del jugador.

“El Deportivo Saprissa agradece el profesionalismo, compromiso y dedicación de Julián, confiados en el gran aporte que hará a nuestra institución en esta nueva etapa de su carrera”, destacaron.

Julián González, es parte de la selección olímpica de Costa Rica (La Nación/Fotografía Comité Olímpico)

Julián destacó en el torneo anterior al punto de que fue convocado por el técnico Fernando “Bocha” Batista para microciclos.