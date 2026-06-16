Torneo Nacional

Saprissa dio noticias importantes sobre una de las figuras a las que más fe le tiene

Saprissa confirmó este martes la decisión que tomó con uno de los jugadores que más fe le tiene la afición

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Por Sergio Alvarado
Julian Gonzalez renovo por tres anos con Saprissa.
Julian Gonzalez renovo por tres anos con Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El Saprissa confirmó este martes la continuidad de uno de los jóvenes valores de más proyección de su cantera, el defensor Julián González.

Mediante un comunicado de prensa, los morados confirmaron que ampliaron el ligamen del jugador por tres años más.

“El lateral izquierdo llegó a nuestra institución a muy temprana edad y completó todo su proceso de formación en las divisiones menores, hasta ser parte del primer equipo.

“Este año cumplirá 13 años vinculado al club y, a la fecha, acumula nueve partidos como futbolista profesional, con un total de 672 minutos disputados en nuestro equipo mayor. El acuerdo fue efectuado junto con Juan María Latorre, agente FIFA de la Agencia Lin Group y representante del jugador.

“El Deportivo Saprissa agradece el profesionalismo, compromiso y dedicación de Julián, confiados en el gran aporte que hará a nuestra institución en esta nueva etapa de su carrera”, destacaron.

Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Futbol masculino Semifinal ante Guatemala Dax Palmer Julián González 26 de octubre del 2025 Fotografía Comité Olímpico
Julián González, es parte de la selección olímpica de Costa Rica (La Nación/Fotografía Comité Olímpico)

Julián destacó en el torneo anterior al punto de que fue convocado por el técnico Fernando “Bocha” Batista para microciclos.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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