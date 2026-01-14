Saprissa eligió portero para arrancar el Clausura 2026 (no es la única sorpresa de la alineación)

Saprissa debutará este martes a las 8 p.m en la Cueva ante Puntarenas FC en una noche en la que la principal novedad es a quien eligió como arquero titular.

Vladimir Quesada se la jugó con el joven Abraham Madriz, quien fuera el suplente de Esteban Alvarado en el campeonato anterior.

En banca quedaron Isaac Alfaro y Minor Álvarez, recién llegado para el torneo tras ser contratado en días anteriores.

Sorprenden la aparición de Ricardo Blanco y Rachid Chirino como estelares.

Alineación Saprissa ante Puntarenas FC (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

En la suplencia también quedaron los dos fichajes extranjeros, el nicaragüense Bancy Hernández y el panameño Tomás Rodríguez.