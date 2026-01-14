Torneo Nacional

Saprissa eligió portero para arrancar el Clausura 2026 (no es la única sorpresa de la alineación)

Saprissa debuta este martes a las 8 p.m. ante Puntarenas FC y resolvió la principal duda en su alineación

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Saprissa debutará este martes a las 8 p.m en la Cueva ante Puntarenas FC en una noche en la que la principal novedad es a quien eligió como arquero titular.

Vladimir Quesada se la jugó con el joven Abraham Madriz, quien fuera el suplente de Esteban Alvarado en el campeonato anterior.

En banca quedaron Isaac Alfaro y Minor Álvarez, recién llegado para el torneo tras ser contratado en días anteriores.

Sorprenden la aparición de Ricardo Blanco y Rachid Chirino como estelares.

Alineación Saprissa ante Puntarenas FC
Alineación Saprissa ante Puntarenas FC (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

En la suplencia también quedaron los dos fichajes extranjeros, el nicaragüense Bancy Hernández y el panameño Tomás Rodríguez.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaPuntarenas FCAbraham Madriz
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.