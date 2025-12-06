Saprissa enfrentará a Sporting con este once este viernes, donde sorprende la inclusión de un jugador desaparecido

Saprissa enfrentará este viernes a las 7 p.m a Sporting FC en el estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas y en su once se pueden ver varias variantes para cerrar la primera fase.
Vladimir Quesada cuida a estas fichas
Mariano Torres está ausente por acumulación de cinco tarjetas amarillas, mientras que Kendall Waston y Ariel Rodríguez no entraron en convocatoria para cuidarles pues tienen cuatro amonestaciones y con una más se perderían el partido de ida de las semifinales.
Tres regresos al once y a la banca
Ante las ausencias, Vladimir Quesada rotó un poco el equipo y le dio oportunidad a jugadores que hace rato no se veían como Sebastián Acuña, quien apenas jugó uno de los últimos seis juegos.
Gustavo Herrera es otro que volvió al once estelar y en banca llama la atención la aparición de Marcos Escoe, quien vuelve a una convocatoria desde el 17 de setiembre, cuando fue duramente abucheado en un partido ante el Herediano.
Así alinea Saprissa
Los morados sadrán con Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Sebastián Acuña, Óscar Duarte, Joseph Mora, Fidel Escobar, Jefferson Brenes, Marvin Loría, Warren Madrigal, Gustavo Herrera y Orlando Sinclair.