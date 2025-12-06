Saprissa enfrentará a Sporting con este once este viernes, donde sorprende la inclusión de un jugador desaparecido

Saprissa enfrentará este viernes a las 7 p.m a Sporting FC en el estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas y en su once se pueden ver varias variantes para cerrar la primera fase.

Vladimir Quesada cuida a estas fichas

Mariano Torres está ausente por acumulación de cinco tarjetas amarillas, mientras que Kendall Waston y Ariel Rodríguez no entraron en convocatoria para cuidarles pues tienen cuatro amonestaciones y con una más se perderían el partido de ida de las semifinales.

Mariano Torres está ausente por acumulación de tarjetas amarillas. (Jose Cordero/José Cordero)

Tres regresos al once y a la banca

Ante las ausencias, Vladimir Quesada rotó un poco el equipo y le dio oportunidad a jugadores que hace rato no se veían como Sebastián Acuña, quien apenas jugó uno de los últimos seis juegos.

Gustavo Herrera es otro que volvió al once estelar y en banca llama la atención la aparición de Marcos Escoe, quien vuelve a una convocatoria desde el 17 de setiembre, cuando fue duramente abucheado en un partido ante el Herediano.

Sebastián Acuña ha jugado poco en la segunda vuelta en Saprissa. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Así alinea Saprissa

Los morados sadrán con Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Sebastián Acuña, Óscar Duarte, Joseph Mora, Fidel Escobar, Jefferson Brenes, Marvin Loría, Warren Madrigal, Gustavo Herrera y Orlando Sinclair.