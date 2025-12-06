Torneo Nacional

Saprissa enfrentará a Sporting con este once este viernes, donde sorprende la inclusión de un jugador desaparecido

Saprissa enfrentará a Sporting sin algunas de sus principales figuras y caras que hace rato no se veían ¿Cuán profunda fue la rotación?

Por Sergio Alvarado

Saprissa enfrentará este viernes a las 7 p.m a Sporting FC en el estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas y en su once se pueden ver varias variantes para cerrar la primera fase.

Vladimir Quesada cuida a estas fichas

Mariano Torres está ausente por acumulación de cinco tarjetas amarillas, mientras que Kendall Waston y Ariel Rodríguez no entraron en convocatoria para cuidarles pues tienen cuatro amonestaciones y con una más se perderían el partido de ida de las semifinales.

30/11/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 17 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Municipal Liberia.
Mariano Torres está ausente por acumulación de tarjetas amarillas. (Jose Cordero/José Cordero)

Tres regresos al once y a la banca

Ante las ausencias, Vladimir Quesada rotó un poco el equipo y le dio oportunidad a jugadores que hace rato no se veían como Sebastián Acuña, quien apenas jugó uno de los últimos seis juegos.

Gustavo Herrera es otro que volvió al once estelar y en banca llama la atención la aparición de Marcos Escoe, quien vuelve a una convocatoria desde el 17 de setiembre, cuando fue duramente abucheado en un partido ante el Herediano.

La lluvia de peluches en el estadio Saprissa ya es toda una tradición al inicio de la navidad.
Sebastián Acuña ha jugado poco en la segunda vuelta en Saprissa. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Así alinea Saprissa

Los morados sadrán con Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Sebastián Acuña, Óscar Duarte, Joseph Mora, Fidel Escobar, Jefferson Brenes, Marvin Loría, Warren Madrigal, Gustavo Herrera y Orlando Sinclair.

