Saprissa hizo de los premios de la Unafut otro momento para demostrar su ADN ganador

Fidel Escobar se llevó los premios de mejor jugador y mejor extranjero del Apertura 2023.

Saprissa extendió su grandeza y ADN ganador en los premios de la Unafut de la temporada 2023-2024, donde se proclamó como el dueño de la noche al llevarse ocho de los doce premios individuales que se entregaron.

Los últimos dos títulos ganados por los morados, que formaron el tetracampeonato, indiscutiblemente fueron la base para que las fichas del Monstruo fueran las que se robaran el show en casi todas las categorías.

David Guzmán posó con los reconocimientos de los últimos dos títulos de los morados. Albert Marín

Fidel Escobar como el mejor jugador del Apertura 2023 y Luis Paradela como el MVP del Clausura 2024 se llevaron los dos premios más importantes de la noche. También se llevaron los galardones a los mejores extranjeros de cada torneo.

En el caso del cubano, dio un mensaje desde Rumanía, a donde se marchó a jugar a préstamo con el club Universitatea de Craiova, mientras que Fidel llegó muy bien acompañado de su novia, Stephanie Morales.

“Ser el mejor jugador, con la mejor institución de Costa Rica, es algo muy grande, que primero se lo debo a mis compañeros, por el esfuerzo que hemos hecho durante toda esta temporada”, comentó el panameño.

El reconocimiento de mejor técnico no podía caer en otras manos que en las del bicampeón de la temporada, Vladimir Quesada Araya, que se llevó el reconocimiento de los dos torneos sin apelación alguna.

Otro morado que se fue de doblete fue Warren Madrigal como el mejor jugador sub-21, se lo llevó en ambos torneos sobre jugadores como Andy Rojas de Herediano o Joseth Peraza de San Carlos.

Warren Madrigal se llevó los dos premios a mejor jugador sub-21. Foto Albert Marín

“He tenido buenos momentos, el torneo pasado me lesioné la rodilla, pero me recuperé y salí adelante, ha sido mucho esfuerzo”, dijo Madrigal en la entrega de premios.

Otro tibaseño con reconocimiento fue Kevin Chamorro como el mejor portero del Apertura 2023. Como hoy está en el Estoril de Portugal, desde allá envió un mensaje agradeciendo el premio.

“Quiero agradecer a mis compañeros por el apoyo siempre, el respaldo que siempre me dieron, es algo muy importante y también felicitar a todos los ganadores por su esfuerzo”, destacó el meta.

El otro arquero premiado fue Leonel Moreira, de Alajuelense, distinguido como el mejor del Clausura 2024, otro premio en que no hubo dudas entre quienes votaron, por lo que fue el rendimiento de Osito.

Leonel Moreira fue el mejor portero del Clausura 2024.

“Ya hay varios, bastantes por ahí, pero eso no significa nada si te quedás solo con eso, tenés siempre que cosechar frutos, trabajar duro siempre para lograr más objetivos como este y trabajar día con día. Si me están dando el premio es por algo, por el trabajo que he hecho durante la temporada”, comentó el manudo, único de ese equipo con un premio individual en la gala.

David Guzmán también se fue premiado con el mejor gol del Clausura, un pepino que anotó el 4 de marzo ante San Carlos. Por su parte, Andrey Mora de Puntarenas FC se llevó el mejor pepino del Apertura con un tanto que hizo ante el Municipal Grecia el 22 de setiembre.

Jesús Godínez, mexicano que jugó en el Herediano, fue premiado como goleador del Apertura, mientras que Steven Cárdenas, de Sporting, fue el máximo rompe redes del Clausura.

Steven Cárdenas fue premiado como el golador del Clausura 24. Foto Albert Marín

Además le dieron un reconocimiento a Guanacasteca como el equipo de mayor ascenso en la temporada y otro a Santa Ana como el ascendido. Keylor Herrera se llevó el premio a mejor árbitro.

Una noche morada, otra más en el fútbol costarricense.

Juan Carlos Rojas tuvo la compañía de su elegante esposa, Julienne Wolf. (Albert Marín)