Saprissa hizo un buen negocio en Liberia y se levantó de un juego que no pintaba bien

Saprissa logró un buen empate en Liberia (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Saprissa sacó un buen empate a uno de Liberia en el partido de ida de las semifinales, un juego de claros y oscuros en la que los visitantes fueron de menos a más.

Los gestos de José Saturnino Cardozo lo decían todo, se quedó con el sinsabor de que dejaron levantarse y despertar al Monstruo, lo que les puede salir muy caro.

Sin Mariano Torres, Fidel Escobar y Luis Paradela, el Monstruo llegó sin tres fichas vitales a Guana, a un choque que ya se suponía difícil y esto solo hizo complicarlo más.

Las cosas hay que señalarlas como son, la etapa inicial para los tibaseños fue muy mala y no hablamos en este caso de percepciones, lo decimos desde los datos.

Además de empezar perdiendo desde los seis minutos, apenas tuvieron un remate a marco y desviado en el primer tiempo, un tiro inofensivo de Gerson Torres.

El tanto local cayó tras un pésimo rechazo de cabeza de Gerald Taylor, el cual quedó en los pies de Joaquín Alonso Hernández, este se la sirvió a Tobías Arévalo, quien de un potente zurdazo fuera del área tiró a los mecates una bola a la que no le llegó Abraham Madriz.

Tras el gol, el Monstruo quedó confundido, sin ideas para ir al frente y conseguir un empate que se veía muy lejano, al no tener ni siquiera ocasiones a marco.

Decía Hernán Medford que a él le preocuparía que su equipo no genere opciones ni tenga jugadas a gol y eso fue lo que les pasó en la etapa inicial ante un rival que era mejor.

Durante el primer tiempo, a los 16 minutos, Jared Ríos recibió una tarjeta amarilla, hecho que marcaría las cosas para que José Saturnino Cardozo lo sacara al medio tiempo.

La salida del contención por Abner Hudson marcó para mal a los locales, se quedaron con un marcador menos, le dio chance crecer a Saprissa e imponerse. Una apuesta que no salió con una idea como si estuviera perdiendo más bien.

Tobías Arévalo abrió el marcador Liberia (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Para la segunda parte, el Monstruo recuperó lo que acostumbra ser, tomó la pelota, la puso a circular y ya se acercaba con peligro real. Un remate lejano de Jefferson Brenes fue el primer aviso.

Desde pasada la media cancha, el diez morado vio salido al arquero Antonny Monreal, se la tiró a marco y el meta mexicano apenas pudo meter la mano y mandarla sobre el horizontal.

A Medford los cambios le respondieron mejor, como el de Ariel Rodríguez por Gerson Torres al 58, el atacante anotó apenas con cinco minutos en la cancha.

El gol morado fue una linda jugada, Jefferson la abrió hacia la banda derecha a Bancy Hernández, este se la dio a Jorkaeff Azofeifa, quien le corrió por las espaldas, se metió por el costado, entró al área y la puso al centro.

Orlando Sinclair remató afuerita del área pequeña en un horror de marcaje de Liberia y cuando la bola iba hacia adentro, Ariel casi que se la encontró y la desvió para enviarla al fondo. Los liberianos pidieron offside, pero Yeison Molina habilitó a todo mundo al pararse a un lado del poste.

Saprissa al final se llevó un empate sin ser brillante, pero supo manejar el partido a su favor ante un Liberia que no tuvo la fuerza para sacarle ventaja a la localía.