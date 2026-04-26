Torneo Nacional

Saprissa hizo un cambio muy llamativo para enfrentar a Puntarenas FC este domingo

Saprissa y Puntarenas FC se verán la caras este domingon para cerrar la primera fase

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Por Sergio Alvarado
15/04/2026, Guanacaste, Liberia, Estadio Edgardo Baltodano Briceño, final del torneo de copa entre el Deportivo Saprissa y Sporting FC.
Minor Álvarez jugará este domingo con Saprissa por primera vez en el campeonato nacional. (Jose Cordero/José Cordero)

Saprissa juega este domingo a las 4 p.m en el estadio Lito Pérez ante el Puntarenas FC, por la jornada 18 del Clausura 2026, juego en el que busca asegurar el segundo lugar de la tabla y cerrar de local las semifinales.

Una de las noticias destacadas es la aparición en el marco del arquero Minor Álvarez quien hasta ahora jugará en el campeonato nacional luego que solo ha jugado en la Copa.

Los morados salen con un once importante, porque no quieren jugarse ningún chance para perder la segunda blanca, este es el once.

Minor Álvarez; Ricardo Blanco, Jorkaeff Azofeifa; Alberth Barahona, Fidel Escobar, David Guzmán, Bancy Hernández, Javier Paradela Tomás Rodríguez, Mariano Torres y Orlando Sinclair

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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