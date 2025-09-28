Saprissa llena de ilusión a los morados con un nombre en su alineación ante Cartaginés

Saprissa enfrenta este domingo al Cartaginés, a las 4 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa, y en la convocatoria hay jugadores que los morados hace rato querían ver.

La primera noticia es que Mauricio Villalobos ya superó su lesión y será titular, luego la otra gran novedad, la que llena de más ilusión a los aficionados, es que Warren Madrigal estará en la suplencia y podría ver minutos por primera vez en meses tras una lesión que lo tiene afuera desde junio.

Warren Madrigal fue convocado por Saprissa para el partido ante Cartaginés. Fotos tomada de X Saprissa. (Fotos tomada de X Saprissa./Fotos tomada de X Saprissa.)

El extremo morado se lesionó en la Copa Oro con la selección de Costa Rica, debió ser operado y por primera vez pudo entrar en una convocatoria.

Otra noticia es que Gerson Torres y Marvin Loría no entraron en convocatoria por lesiones, al igual que el joven Albert Barahona, sobre quien los morados ya reportaron su estado de salud.

“Alberth Barahona completó de manera satisfactoria los estudios médicos correspondientes. Fue dado de alta y continuará en control por el departamento médico de Saprissa para valorar su reincorporación”, indicaron.

Adjunto puede ver la alineación coon la que salen los morados esta tarde.