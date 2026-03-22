Torneo Nacional

Saprissa no contará con una figura de peso en San Carlos y esta es la razón

Saprissa enfrentará a San Carlos en un juego de alto nivel que lo podría catapultar al segundo lugar

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Por Sergio Alvarado
Cartaginés vs. Saprissa
Hernán Medford volverá a verse las caras ante Wálter Centeno. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Deportivo Saprissa enfrentará a las 6 p.m. a San Carlos y el técnico morado, Hernán Medford, se fue a la segura para el duelo contra los norteños.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Carlos Ugalde y, de ganar, los tibaseños escalarían al segundo lugar.

Así sale a la cancha el equipo de Hernán Evaristo, en el que destaca la ausencia de Bancy Hernández por lesión.

“Estará ausente debido a un pequeño desgarro en su isquiotibial derecho. Por los tiempos previstos y evitar una recaída se consideró pertinente que no fuera tomado en cuenta para el partido de esta tarde”, explicó el Monstruo.

Abraham Madriz; Ricardo Blanco, Gerald Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston, Jorkaerff Azofeifa; Jefferson Brenes, Luis Javier Paradela, Gerson Torres, Tomás Rodríguez y Mariano Torres.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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