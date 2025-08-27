Saprissa perdió esta millonada al quedar fuera de la Copa Centroamericana

Saprissa se perdió un gran premio al quedar afuera de la Copa Centroamericana. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Quedar afuera de la Copa Centroamericana, en fase de grupos, va más allá de ser un papelón internacional para Saprissa y otro golpe a su reputación, sino que también lo afecta en lo económico.

Si los morados hubieran triunfado este miércoles ante Motagua, se hubieran llevado $120 mil (más de 60 millones), que se dividen en $80 por llegar a los cuartos de final y $40 mil por ganar su grupo, premios que da Concacaf a los equipos clasificados.

A ese monto hay que sumarle los $160 mil que la confederación da a cada equipo por participar en el certamen, lo único que en este caso se llevaron los morados, un monto mucho menor a los $280 mil (141 millones de colones) que se llevó el torneo pasado.

En el caso del Cartaginés hizo caja con $240 mil (120 millones de colones), monto que podría aumentar si clasifica a semifinales, pues por cada fase en la que clasifica, suma otros $80 mil y si llegara a ganar el torneo se llevaría $200 mil más.

Un equipo con todos los premios y bonos puede llevarse hasta $640 mil, más de 323 millones, cifra que se ha llevado Alajuelense en las últimas dos ediciones de la Copa.