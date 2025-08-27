Torneo Nacional

Saprissa perdió esta millonada al quedar fuera de la Copa Centroamericana

Saprissa dejó ir una gran cantidad de dinero al quedar fuera de la Copa Centroamericana. ¿Cartaginés cuánto se ganó al clasificar?

Por Sergio Alvarado
Deportivo Saprissa y el Fútbol Club Motagua.
Saprissa se perdió un gran premio al quedar afuera de la Copa Centroamericana. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Quedar afuera de la Copa Centroamericana, en fase de grupos, va más allá de ser un papelón internacional para Saprissa y otro golpe a su reputación, sino que también lo afecta en lo económico.

Si los morados hubieran triunfado este miércoles ante Motagua, se hubieran llevado $120 mil (más de 60 millones), que se dividen en $80 por llegar a los cuartos de final y $40 mil por ganar su grupo, premios que da Concacaf a los equipos clasificados.

A ese monto hay que sumarle los $160 mil que la confederación da a cada equipo por participar en el certamen, lo único que en este caso se llevaron los morados, un monto mucho menor a los $280 mil (141 millones de colones) que se llevó el torneo pasado.

En el caso del Cartaginés hizo caja con $240 mil (120 millones de colones), monto que podría aumentar si clasifica a semifinales, pues por cada fase en la que clasifica, suma otros $80 mil y si llegara a ganar el torneo se llevaría $200 mil más.

Un equipo con todos los premios y bonos puede llevarse hasta $640 mil, más de 323 millones, cifra que se ha llevado Alajuelense en las últimas dos ediciones de la Copa.

