Saprissa recupera tintes de mística y sube a la cima al derrotar a Cartaginés de manera agónica

Saprissa derrotó a Cartaginés tras un fuerte esfuerzo en casi 100 minutos. (Jose Cordero/José Cordero)

Un gol de Gerald Taylor, en la Saprihora, a los 98 minutos, le dio al Monstruo una victoria, que aunque fue muy sufrida, también fue muy satisfactoria en una tarde que mostró mejores cosas ante un rival de peso como Cartaginés.

Este equipo tibaseño se acerca un poco al que quiere ver su afición, a lo que espera cuando se mide ante un rival como el cuadro brumoso; sin embargo le sigue faltando todavía para poder sentirse tranquilos del todo, pero es una aproximación aceptable, con todo y Saprihora.

Nadie puede negar lo que han pasado este semestre en Tibás, ha sido un equipo en crisis, ha perdido partidos importantes, más allá de la Copa Centroamericana, con una afición molesta, pero actuaciones como la de este domingo hacen pensar que podría haber esperanza.

Si este Saprissa, con todos estos problemas, hoy está en primer lugar, es una muestra que tiene capacidad para más, para lucir como se lo exige la gente y la historia y si en general pudiera actuar un poquito como ante los brumosos, es un rival que tiene para competirle al que sea.

Es verdad que el primer lugar podría irse rápido, si este lunes Liberia derrota a Pérez Zeledón, los guanacastecos volverían a la punta, como estuvo en fechas anteriores, pero hoy la cima es morada

Orlando Sinclair abrió el marcador para el Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

En los primeros minutos al Monstruo no lo amedrentó nada, ni el rival, ni el fuerte baldazo, tuvo posiblemente el mejor primer tiempo desde que Vladimir Quesada volvió al banquillo y se fue al descanso ganando 1-0, pero era para ampliar aún más la cuenta.

El regreso de Mauricio Villalobos fue una buena noticia para Saprissa, el buen momento con el gol de Orlando Sinclair suma y, siempre se ha dicho, cuando Mariano Torres se enchufa marca diferencia.

Tras algunos intentos, el marcador se abrió a los 22 minutos en una jugada que, tras una gran asistencia del capitán, Orlando Sinclair se generó muy bien en el área, haciendo un recorte y pegándola al primer palo, aunque el pero en la jugada fue la actuación de Kevin Briceño, pues la bola fue a donde estaba parado.

Es algo de regla, si sos portero y te hacen un remate al palo en que el estás parado, la bola no puede pasar, y si lo hace, es tu responsabilidad, eso fue lo que pasó en el tanto.

Durante ese primer tiempo, sin duda, daba la impresión que estaba más cerca el segundo que el empate y de hecho llegó al cierre de la etapa inicial con otra buena definición de Sinclair, pero esta vez estaba adelantado y el gol no contaba.

Pero para el segundo tiempo surgió la pregunta: ¿Qué le pasó a Saprissa? Porque hasta que le cayó el empate brumoso, no era el mismo equipo del primer tiempo, la manera cómo manejaba la pecosa se fue, las combinaciones, las llegadas al área y dejó que el rival creciera y lo encarara.

Pareciera que ahora la lluvia pesaba más, las piernas ya no corrían igual, las fuerzas mermaban y Cartagiés se dio cuenta de eso, por lo que empezó a apretar más, las variantes a Andrés Carevic le pegaron y con una de ellas le llegó el empate.

José Andrés Rodríguez Chiroldes, una de las incorporaciones antes que cerrara el mercado de pases, demostró una vez que tiene muy buena pata, que la sabe pegar muy bien y se jaló un golazo desde por lo menos 30 metros.

El volante le metió una comba que sí da la impresión que se come a Esteban Alvarado, pues el remate era muy lejano y da la impresión que el portero podía hacer más y cayó el 1-1, al 70′.

Kevin Briceño fue protagonista para Cartaginés al cierre del encuentro. (Jose Cordero/José Cordero)

Con el empate, el Monstruo probó otras cosas, metió a Warren Madrigal, quien no jugaba desde junio tras lesionar en la Copa Oro con la Selección de Costa Rica y ahora sí se acordó de atacar.

En el cierre el Monstruo volvió a apretar y hasta le pitaron un penal a favor, pero en realidad fue una finta que le tiró Warren a Benjamín Pineda, pues al ir a revisar la jugada al VAR, quedó claro que no lo tocaron, sino fue un piscinazo de su parte.

Randall Cordero, defensor brumoso, se lesionó y ya no había cambios, por lo que que la visita tuvo que jugar más de quince minutos, contando reposición, con diez jugadores.

Kevin Briceño acabó como protagonista, tanto por dos tapadones que se jaló sobre la hora, un cabezazo de Orlando Sinclair y otro a Fidel Escobar al primer palo, y luego porque aprovechó cada momento que le llegó la bola en los nueve minutos de reposición para perder tiempo.

Taylor anotó en la Saprihora el gol definitivo. (Jose Cordero/José Cordero)

Briceño se tiró lesionado dos veces, duraba una vida en cada saque de puerta o cualquier cosa que sirviera para perder tiempo, pero al final un rechazo que dejó corto acabó en los pies de Gerald Taylor que liquidó con un bombazo en la última del partido. Saprihora pura.