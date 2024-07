Saprissa responde ante la molestia de Unafut por dejarlo colgado en su Día de Medios

La ausencia de Saprissa al Día de Medios no dejó nada contenta a la Unafut.

Saprissa respondió a los motivos por los que no asistió al Día de Medios de Unafut, actividad en la que fue el único equipo de la primera división ausente.

A lo interno de la Unafut existe malestar por el tema y se plantea la posibilidad de multarlos al ser una actividad oficial a la que debían asistir los doce clubes de primera.

La Teja consultó al Monstruo sobre el porqué no fue y, mediante un mensaje de WhatsApp, su departamento de prensa nos dio una breve respuesta.

“El motivo por el cual no se asistió es que todo el equipo está de viaje de pretemporada y ningún personero estaba disponible, pero no nos vamos a referir en este momento”, comentaron.

El tetracampeón nacional partió este martes a Texas, Estados Unidos para disputar un partido amistoso ante el San Antonio FC, y para el que se llevaron a toda su planilla.

A lo interno de la Unafut existe un sinsabor sobre la ausencia morada, según confesó a La Teja, Andrey Rosales, director de competición de la institución.

“Sí queda un malestar que el club campeón del torneo no se haga presente a un evento como este; entendemos que se encuentra en una gira internacional, que no es fácil de programar y coordinar, más que ya tenía planeado un fogueo, pero también sabemos que hay jugadores que no lograron viajar con el club y que se encuentran en buenas condiciones para asistir a un evento como este. Al final fue una decisión de ellos que nadie asistiera a este evento.

“Esperaremos hablar más a detalle con el Saprissa y ver si ellos presentan alguna justificación que sea de peso para no proceder con algún tipo de sanción. Ellos solo le dijeron a nuestro departamento de comunicación que no iban a asistir; incluso, así los reglamentos son claros y existe la posibilidad que sean sancionados por esta decisión”, explicó.

En el país se quedaron los seleccionados por Costa Rica en Copa América, Warren Madrigal, Jefferson Brenes y Joseph Mora, quienes están de vacaciones y se integrarán al equipo hasta el 15 y Ricardo Blanco, quien se recupera de una lesión.

Rosales detalló que la sanción sería una multa económica de la que no quiso revelar cuánto sería el monto por ser un asunto privado.