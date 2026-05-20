Saprissa revela que una de sus más queridas figuras pidió tiempo para analizar propuesta hecha por el club

Hernan Medford y Marcelo Tulbovitz son una dupla que ha hecho historia en Saprissa. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Saprissa reveló este miércoles que le puso una oferta en la mesa a Marcelo Tulbovitz, preparador físico del club, para que continúe en la institución.

Mediante un comunicado de prensa, los morados dijeron que ellos ya hicieron su parte y le pasaron la bola al uruguayo, quien deberá tomar una decisión.

“El Deportivo Saprissa realizó una propuesta formal al profesor Marcelo Tulbovitz para mantenerse en la institución como preparador físico del primer equipo.

“Tras las conversaciones sostenidas, en un ambiente de respeto y profesionalismo, Marcelo comunicó al club su decisión de analizar integralmente su futuro profesional, incluyendo posibles oportunidades y ofertas provenientes del mercado internacional”.

Lo informado por el club infiere que Marcelo no está seguro de quedarse en Costa Rica, por lo que el asunto de momento queda completamente abierto.

Una figura muy querida dentro del saprissismo

Tulbovitz es una figura muy conocida y querida por el saprissismo por su carisma, trabajo y legado dentro del club, además de ser integrante de una de las mejores épocas en la historia de los tibaseños, como parte del grupo que clasificó al Mundial de Clubes de Japón 2005.