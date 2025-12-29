Saprissa sacude el fin de año con sus dos primeros refuerzos para el 2026 y da una sorpresa

Saprissa anunció este lunes a sus primeros dos refuerzos para el 2026, el panameño Tomás Rodríguez y el nicaragüense Bancy Hernández.

Los morados informaron de manera oficial la llegada de los dos centroamericanos, el canalero ya se esperaba tras varios días de negociaciones, mientras que con el pinolero dio la sorpresa.

Tomás Rodríguez es el nuevo jugador del Deportivo Saprissa. Foto: Instagram Tomás Rodríguez. (Foto: Instagram Tomás Rodríguez. /Foto: Instagram Tomás Rodríguez.)

“Hemos seguido la pista de Tomás desde junio de este año y por diferentes razones no logramos traerlo antes. Hoy estamos felices de contar con un jugador de su categoría. Las negociaciones se han dado de forma directa entre Saprissa y el jugador.

“El club Sporting San Miguelito ha sido facilitador en esta operación entre las parte, sin obtener beneficio económico, y estamos muy agradecidos con ellos”, mencionó Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa. Rodríguez llega por un año a préstamo.

Hernández era gran figura del Real Estelí

Bancy Hernández jugará por dos años con el Saprissa. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Por su lado, Hérnández llega al Monstruo tras jugar en el Real Estelí de Nicaragua y ser figura en las dos ocasiones en la que el Tren del Norte derrotó a los tibaseños en la Copa Centroamericana.

“Con el ‘Tren del Norte’, Hernández disputó un total de 108 encuentros, en los que marcó en 34 oportunidades y en los que brindó siete asistencias.

“Asimismo, el jugador es habitualmente llamado a la Selección Nacional Pinolera, con la que debutó el 29 de enero de 2022 y, desde ese entonces, disputó 24 partidos distribuidos entre Eliminatoria Mundialista, Nations League y amistosos”, indicaron los morados en un comunicado.

Hernández llega por dos años.