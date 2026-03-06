Saprissa sufre una baja que duele mucho para jugar ante Herediano ¿Tiene cómo suplirla?

David Guzmán se lesionó este jueves ante Sporting. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa recibió malas noticias muy pronto en el partido ante Sporting FC; apenas a los 19 minutos el volante David Guzmán tuvo que dejar el campo por lesión.

El contención morado parece sufrir lo que fue un tirón, que lo dejaría fuera además del juego del domingo ante el Herediano, pero las preocupaciones van más allá.

El Loco no es el único candado tibaseño que no está disponible, dado que los otros dos jugadores en esa posición están lesionados: Sebastián Acuña y Fidel Escobar

Acuña será operado pronto de la rodilla tras salir lastimado el domingo anterior ante Guadalupe FC; Fidel sufre una hernia, no juega desde diciembre y no lo hará pronto.

Esteban Campos, médico del Saprissa, dio buenas noticias dado que, para el encuentro ante Herediano, volverá Albert Barahona, quien estaba lesionado, pero ya se recuperó.

“Albert va muy bien, tuvo un esguince de rodilla que avanzó espectacular, mañana va a entrenar con absoluta normalidad y estará a disposición del cuerpo técnico”, contó a las radios en el estadio, justo antes de iniciar el juego con Sporting.