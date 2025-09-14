Saprissa toma decisión con Marvin Lorías tras escándalo por supuesta infidelidad

Marvin Loria será titular en el partido entre Saprissa y Guadalupe. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

La polémica y el escándalo en el que se vio involucrado el futbolista Marvin Loría este fin de semana tras ser señalado una supuesta infelidad por parte de su pareja, no repercutió en la parte deportiva para el jugador.

Marco Herrrera, asistente técnico morado, indicó que eso es una situación exclusiva de la vida privada del jugador que nada tiene que ver con lo deportivo, por lo que ellos no tomarán ninguna determinación negativa hacia el jugador.

Marvin, incluso, será titular este domingo a las 11 a.m cuando el Monstruo enfrente a Guadalupe FC.

“Esa es una situación que no nos compete, su vida personal él la maneja y en lo deportivo nosotros estamos muy contentos con él, los otros tipos de respuestas o situaciones las podría dar él”, señaló la mano derecha de Vladimir Quesada.

Cuando le preguntaron cómo se encuentra el jugador en lo anímico tras la situación, fue muy tajante al respecto.

“Él está bien, sabemos que cualquier cosa, hoy todo se magnifica, no voy a entrar en detalles, pero en la cancha él entrena bien, normal y hoy será de la partida”, contó.

En la imagen adjunta puede revisar la alineación morada para esta manaña.