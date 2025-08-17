Torneo Nacional

Saprissa tomó una importante decisión con Marcos Escoe que ya esperaba más de uno

Saprissa tomó esta decisión con Marcos Escoe en un encuentro que tiene algunas bajas

Por Sergio Alvarado
Marcos Escoe delantero de Saprissa
Marcos Escoe podría debutar este domingo con el Saprissa (Instagram de Marcos Escoe/Instagram de Marcos Escoe)

Saprissa jugará este domingo, a las 3 p.m., en Liberia, duelo para el que Paulo Wanchope decidió darle lo que podría ser la primera oportunidad de Marcos Escoe con los morados.

El último fichaje del Monstruo aparece en la banca para el choque ante los pamperos, encuentro que la S enfrenta con varias bajas en ofensiva, como las del argentino Nicolás Delgadillo y también de Deyver Vega.

Otro de los nombres que llama la atención en la suplencia es la del delantero sub-21 Akheem Wilson, en un once en el que el atacante estelar es el panameño Gustavo Herrera.

Los morados salen con Esteban Alvarado, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Gerald Taylor, Fidel Escobar, Jefferson Brenes, Mariano Torres, Gerson Torres, Mauricio Villalobos y Gustavo Herrera.

En el Monstruo reportaron las siguientes lesiones:

- David Guzmán: se recupera de un desgarro muscular en su pantorrilla.

- ⁠Nicolás Delgadillo: sufrió un esguince tobillo ante Cartaginés.

- ⁠Oscar Duarte: pubalgia.

- ⁠Deyver Vega: lesión condral en su rodilla.

