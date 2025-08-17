Saprissa tuvo en la mano contratar a Randy Ramírez y por estos motivos le dijeron que no

Randy Ramirez le anoto dos goles a Saprissa (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Randy Ramírez está siendo la gran figura del Apertura 2025, es el goleador del campeonato con cuatro tantos, dos de ellos se los marcó a Saprissa esta tarde.

El muchacho del barrio El Jas de Paraíso de Cartago tiene feos a los morados con dos pepinos, especialmente el segundo, en el que mostró muchísima habilidad.

Un detalle que pocos tienen en cuenta es que el habilidoso atacante, de 21 años, pudo llegar al Monstruo para este torneo, pero los morados desistieron de la opción al final.

José Luis Rodríguez, representante del futbolista contó la semana pasada en una entrevista en Tigo Sports que el muchacho tuvo opción de irse a Tibás, pero que al final el club desistió de la idea.

“Creemos que el chico ya estaba hecho para tener esa oportunidad, para dar ese paso, en su momento estábamos entre Liberia y Saprissa, Saprissa dio un paso al costado, nos sentamos con la gente de Liberia, les explicamos nuestras prioridades, estábamos alineados en los objetivos y creo que fue la decisión correcta para Randy”, dijo.

Al agente le consultaron que fue lo que a Saprissa no le gustó para que Ramírez no llegara al club.

“Es un tema que sentí que había dudas de su parte (Saprissa), uno como representante desea que el jugador esté en cancha, yo siempre le digo al chico, usted no gana teniendo el escudo de un equipo grande en el pecho si está viendo el partido conmigo en el palco”, añadió.

Hay que recordar que la relación entre Rodríguez y los morados no es la mejor, tras que el agente demandara al club por el caso del jugador Jimmy Marín, lo que además pudo inclinar la balanza en el caso.